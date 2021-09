Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecen sonrientes y de la mano en Nueva York

Después de tanto tiempo, casi desde la entrevista con Oprah Winfrey, no se dejaban ver juntos Meghan Markle y el príncipe Harry. De hecho, que hayan llegado a Nueva York este fin de semana de la mano, sonrientes y con la agenda llena a rebosar de eventos a los que acudir supone la primera vez que salen de California desde que se mudaron juntos a su casa en Montecito y tuvieron a su segunda hija, Lilibet Diana.

Pero los duques de Sussex ya están en La Gran Manzana y para sus primeros posados y recibimientos a la prensa no dejaron de mostrarse encantados y de lo más unidos, así como ataviados con mascarillas, que en alguna ocasión sí que se han quitado, y rodeados de un gran equipo de seguridad.

Hasta allí se han desplazado para estar presentes en la gala Global Citizen Live, un certamen que se retransmitirá en todo el mundo este sábado 25 desde el Great Lawn en Central Park y en el que se pedirá la unión de todos los países para conseguir la vacunación completa de la población con menos recursos.

Pero antes, Meghan y Harry han estado aprovechando las horas. Con un look bastante sobrio por parte de ambos, sobre todo de la duquesa, que iba con un conjunto total black, el matrimonio se ha dado cita con el alcalde, Bill de Blasio, y con la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, en el One World Observatory, situado entre los pisos 100 a la 102 del One World Trade Center, el rascacielos más alto de todo el hemisferio occidental y muy, muy cerca de donde sucedió el 11-S.

De hecho, tras estar en las alturas, han bajado hasta visitar los monumentos que guardan la memoria de las víctimas del atentado hace 20 años, dos fuentes eternas donde se encontraban las Torres Gemelas, así como han podido entrar en el subterráneo 9/11 Museum. Asimismo, les dio tiempo a los duques de Sussex de visitar en su casa del Midtown East de Manhattan a Linda Thomas-Greenfield, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Este sábado asistirán a la gala que, como se encargaron los organizadores de explicar, la importancia de su presencia radica en que son "dos de las voces más fuertes sobre la equidad de las vacunas", así como buscan de ellos "que continúen con su trabajo urgente con otros líderes mundiales en la búsqueda de la equidad mundial de las vacunas para poner fin a la pandemia del coronavirus para todos y en todas partes".