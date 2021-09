Susanna Griso reacciona al meme de 'Los Simpson' que predice que iba a ir de reportera al volcán: "Me ha llegado"

La erupción del volcán de La Palma ha hecho que muchos presentadores míticos se levantaran de sus sillas, dejarán atrás su papel tras una mesa y se pusieran en primera línea cubriendo el suceso como un reportero. Es el caso de Susanna Griso, cuya presencia en Canarias informando sobre la catástrofe ha hecho que muchos espectadores recordaran un capítulo de Los Simpson.

Y es que, si algo tienen estos personajes amarillos con más de 30 años de vida, eso son las múltiples predicciones que han hecho, momento que se han parodiado o imaginado en sus episodios y que finalmente han ocurrido.

Parece que ha vuelto a suceder con el capítulo 4 de la temporada 16, Ella es mi chica, donde una periodista antigua amiga de Marge llega a Springfield y termina cubriendo la erupción de un volcán desde muy cerca. Pues, curiosamente, su look, su atuendo -hasta su pañuelo al cuello- y su forma de informar tan de cerca el suceso han recordado enormemente a la cobertura de Susanna Griso.

Rápidamente, este meme se viralizó por redes sociales, por lo que no era de extrañar que la propia presentadora se enterara de esta comparación. Y así lo comentó este jueves en Espejo público.

"Yo lo he visto porque, evidentemente, me ha llegado. Los memes una vez que empiezan a correr no hay quien los pare. Me lo habéis puesto en el grupo, me lo han enviado los amigos", reveló. "Este es uno, pero hay varios más. Hay uno de El grito de Munch que también estoy yo. Me han puesto en alguna película, Bajo el volcán".

Además, la periodista también recordó que un compañero del equipo hizo un montaje de la escena de Los Simpson con la voz de Susanna Griso, vídeo que ha pedido que quede en la intimidad.