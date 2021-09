Ana de Armas, en 'El hormiguero': "Ver en directo a Daniel Craig con el traje de James Bond fue una locura"

El hormiguero concluyó la semana conectando por videollamada con Ana de Armas, que se encontraba en Londres promocionando su nueva película, Sin tiempo para morir, una nueva entrega de la saga de James Bond.

Desde Londres, hoy en El Hormiguero ¡Ana De Armas! #AnaDeArmasEH pic.twitter.com/hLtOL2ukbI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2021

La actriz, conocida en España por su papel de Carolina en la serie de Antena 3 El internado, interpreta en el filme a Paloma, una agente de la CIA en Cuba que tiene que ayudar a Bond en su nueva misión.

"¿Cómo te sientes participando en una película tan grande?", le preguntó Pablo Motos a su invitada. "Es un honor porque no es una saga cualquiera, es historia del cine. En esta entrega vamos a ver la evolución de los personajes femeninos, no será la chica Bond, sino la mujer Bond", comentó Armas.

Y recordó que "es una película muy especial porque es la última de Daniel Craig, la escena final fue muy emocionante y lloramos todos. Él no fue capaz de dar un discurso de despedida por la emoción".

“Ha sido muy emocionante en todos los sentidos” - Ana De Armas ha compartido el último rodaje de Daniel Craig tras 15 años de saga #AnaDeArmasEH pic.twitter.com/5iATePQoeE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2021

La cubana ya coincidió con el actor británico en la película Puñales por la espalda –con la que consiguió una nominación como Mejor Actriz de Comedia en los Globos de Oro de 2019 por su papel de Marta Cabrera-, pero admitió que "verle con el traje de James Bond en directo fue una locura".

Motos también destacó que Cary Joji Fukunaga, el director de la película, escribió el papel expresamente para ella porque era fan suyo: "¿Significó más presión?". La actriz respondió que "creo que es un sueño, es un lujo que lo escriban para ti porque cuando te conocen te dan esas cosas interesantes con las que puedes jugar".

💬 Ana De Armas: "Es un sueño que un director escriba un guión expresamente para ti" #AnaDeArmasEH pic.twitter.com/upX6GFrD5b — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2021

"Paloma, mi personaje, está en Cuba y tiene que ayudar a James Bond con la confianza de que lo va a hacer todo bien, aunque lleve solo tres semanas en el trabajo. Lo curioso es que yo también tuve tres semanas para prepararlo", afirmó.

Durante la entrevista, muchos espectadores destacaron en redes el pronunciado acento americano de la actriz, que explicó que aprendió inglés en cuatro meses: "Lo suficiente como para ir a un casting, pero no para una audición, todavía me cuesta", comentó.

"En una ocasión me aprendí un papel fonéticamente, después me cambiaron unas líneas y no había forma de hacerlo. Ha sido un proceso largo, de muchos años", añadió.

Pero explicó que sigue formándose: "Siempre tengo mi coach de acento porque me da mucha vergüenza todavía y quiero sentirme lo más preparada posible", concluyó.