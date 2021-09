Tu horóscopo diario: viernes 24 de septiembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Con fuerza e impulsividad, hoy vas a estar a pleno rendimiento de tus fuerzas, sobre todo de las intelectuales, ya que todo lo que digas será muy tomado en cuenta y a todo el mundo le parecerá perfecto. Es un momento álgido para abrir tu mente.

Tauro

No te aburrirás ni por un momento hoy, ya que van a reclamar tu colaboración o tu atención por varios lados y tendrás que atender esas peticiones. Te supondrá bastante trabajo, pero te gustará hacerlo porque significa que tienes éxito.

Géminis

No renunciarás a una ambición que tienes, y eso es positivo si sabes qué pasos debes dar y cuál va a ser el camino que debes de seguir, pues no es nada fácil. Traza toda esa aventura con inteligencia y paso a paso, sin precipitaciones.

Cáncer

Te apetece saltarte las reglas, pero eso no significa que los demás tengan que salir perjudicados por ello, así que piensa bien lo que haces antes de arrastrar a alguien en eso que no es demasiado positivo para nadie. No te viene mal reflexionar un poco.

Leo

Te preguntarás por el sentido de algunas cosas que no entiendes muy bien, sobre todo de las actitudes de un amigo o de tu pareja y es el momento de reflexionar sobre las tuyas propias. Todo tiene explicación, aunque ahora mismo no lo veas.

Virgo

Vas a mantener una conversación que te aclarará muchas cosas sobre un nuevo trabajo sobre el que tienes puestas muchas expectativas. Lo cierto es que poco a poco te va a ir interesando mucho más incluso de lo que pensabas en un principio.

Libra

No todo el mundo tiene las mismas oportunidades ni virtudes, pero eso no significa que no puedas encontrar la tuya. La tienes cerca si no miras para otro lado y te dejas llevar por la pereza, ojo. Pero necesitarás fuerza de voluntad, poner interés.

Escorpio

Dominar esa cierta rebeldía que surge en tu interior cuando las cosas no salen a tu gusto es algo en lo que hoy vas a tener que poner mucha fuerza de voluntad. Debes asumir que no siempre llueve a tu gusto y controlar ciertas salidas de tono.

Sagitario

Hoy vas a hacer frente a una adversidad o un problema que te vendrá de improviso. No debes perder los nervios en ningún momento. Escucha lo que sucede y busca las soluciones, las hay si no te ofuscas y escuchas las explicaciones.

Capricornio

Puede que no estés de acuerdo con tu pareja hoy por un tema relacionado con el hogar o con un plan en el que no estáis en la misma línea. Pero no hagas una batalla de ello, debes ceder y negociar hacer otro día algo más de tu gusto.

Acuario

Todo lleva tiempo y por eso no debes sentirte mal si aún estás en un proceso de sanación de alguna situación complicada. Pero te conviene dar un paseo, airearte y distraerte todo lo posible y no quedarte elaborando una y otra vez ese dolor.

Piscis

Una retirada a tiempo es una victoria. Ten eso en cuenta en una discusión o en un conflicto en el que no te interesa seguir escuchando más palabras vacías. Será mucho más inteligente por tu parte y a la larga te alegrarás de evitar la discusión.