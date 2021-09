La líder vecinal Custodia Moreno, en el pregón de La Mercè: "Las mejoras de los barrios son fruto de las utopías"

La activista feminista y líder vecinal Custodia Moreno ha dado inicio a las fiestas de La Mercè de Barcelona con la lectura del pregón, en el que ha animado a los ciudadanos "con capacidad para cambiar las cosas" a ser atrevidos y utópicos porque, ha dicho, "las mejoras de nuestros barrios son fruto de muchas utopías, pero quedan todavía muchas otras utopías que realizar".

Moreno, enfermera de profesión, nació en Granada en 1943 y, en 1947, llegó a Barcelona, donde su continua lucha vecinal ha contribuido a varias mejoras en la ciudad, como la desaparición de las barracas en los barrios del Carmel y Can Baró, entre otras cosas.

Al inicio del pregón, ha reconocido que, cuando la alcaldesa, Ada Colau, le propuso hacerlo, dudó sobre si aceptar. Sin embargo, más adelante, "recordé a todas las mujeres del mundo que no tienen voz y a las que trabajan en silencio en los barrios y engrandecen esta ciudad, y llegué a la conclusión de que mi miedo a no estar a la altura no podía anteponerse a la oportunidad de que la voz de una vecina normal y corriente se oyera en este salón".

Luchas vecinales

Durante su discurso, Moreno ha recordado las luchas vecinales de hace años, "cuando no había Whatsapp y salíamos con un megáfono a animar a los vecinos para que acudieran a la manifestación" y ha recordado que, entonces, agradecía la presencia de quienes llegaban corriendo desde el trabajo y de quienes dejaban a los hijos con los abuelos para poder salir a protestar.

En relación a esos hechos de entonces, ha agradecido ahora a los trabajadores que, durante la pandemia, "han seguido acudiendo a su puesto de trabajo ante el riesgo de perder la vida" y ha recordado a sanitarios, maestros, trabajadores de supermercados, repartidores, bomberos, taxistas y cuerpos de seguridad.

Moreno ha aprovechado este momento para remarcar las deficiencias del sistema sanitario y del educativo, así como de los trabajadores que siguen cobrando "sueldos de miseria". "En nuestros hospitales y centros de salud sigue faltando personal y nuestros docentes han empezado el curso con las mismas ratios. ¿La pandemia ha servido para algo?", ha lamentado.

🥳 Comença el #PregóLaMercè!



✊🏽🪧 La pregonera, Custodia Moreno Rivero, ha dedicat gran part de la seva vida al moviment veïnal de la ciutat, i va tenir molt a veure amb la desaparició dels nuclis de barraques del #Carmel i de #CanBaró.



📺 Directe: https://t.co/gKrwYh9cwS pic.twitter.com/wZDtXBbiKR — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) September 23, 2021

En su crítica, la pregonera ha continuado con el ámbito inmobiliario, del que ha asegurado que le da "rabia" ver que "cincuenta años después el derecho a la vivienda sigue siendo un grave problema, que tenemos que salir para evitar desahucios" y ha pedido construir más vivienda pública.

También ha señalado la "rabia" que le produce que "protestemos contra la violencia de género y reclamemos igualdad entre hombres y mujeres, pero aún cosamos jerséis azules para los niños y vestidos rosas para las niñas", además de los ataques al colectivo LGTBI.

Moreno ha reclamado "sueldos y pensiones justas" y ha criticado que se discuta durante meses si la subida salarial será "de 12 o de 15 euros". Tampoco ha olvidado el drama de la inmigración y ha arremetido contra quienes "vinieron aquí en los 40, 50 o 60 y ahora dicen las mismas atrocidades que nos decían a nosotros entonces".

Por último, ha expresado también su "rabia" contra los discursos de la extrema derecha. "Se llenan la boca con la democracia y la libertad de expresión quienes tanto hicieron para impedir que las consiguiéramos", ha lamentado.

Finalmente, ha pedido a los vecinos que "participen" y fiscalicen el trabajo de los políticos y, a estos últimos, que tengan una voluntad firme y ejerzan una oposición sensata, sin insultos. "Os aseguro que, si trabajamos de esta manera, haremos que ese eslogan del 'sí se puede' no se quede en un eslogan, sino que se convierta en una realidad".