Alexis Ledgard arremete de nuevo contra Edmundo Arrocet: "Estoy contento de que no sea mi padre"

Alexis Ledgard ha reaparecido ante los medios de comunicación para comentar el paso de Edmundo Arrocet por Secret Story. El cómico ha desvelado en el concurso numerosos secretos sobre cómo fue relación con María Teresa Campos y el que pensó que era su hijo lo ha tildado de "desastre".

"¡Qué asco de persona!", ha comentado tras recordar todo lo que ha contado Bigote en las últimas semanas: "Volver con pena con alguien, e irse y dejarla por WhatsApp es algo que me parece muy bajo, ha quedado fatal”.

Desde su propia experiencia del tiempo que pensó que eran familia, asegura que es un manipulador "que miente y solo mira por su bien", siempre usando a las personas para continuar en el foco de la prensa: "Desapareció, se fue, ahora vuelve, ahora que si la ha echado de menos, que si siempre la ha querido, pero encima no hay quien le comprenda porque dice que sí que le ha sido infiel. Lo que quiere es crear polémica".

Además, ha arremetido sobre sus actitudes "machistas": "Él siempre ha sido un poco machista, no hace nada en casa y prefiere que lo hagan las mujeres. Es una persona que adoraba a un Pinochet y tiene una mentalidad de machismo y de autoritarismo”, le ha señalado.

"Estoy muy contento de que no sea muy padre", ha añadido. "Yo he pecado de inocente y él se aprovechó y después pasó de mí cuando ya no era interesante. Me dejé llevar pensando que era otro tipo de persona", ha concluido expresando su deseo de llegar a saber algún día quién es un verdadero padre.