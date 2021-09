Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana baixa a 53,13 casos per cada 100.000 habitants

Amb aquestes dades, la Comunitat Valenciana se situa com la quarta autonomia amb menor incidència, per darrere d'Astúries, Castella i Lleó i Galícia per davall dels 71,86 casos de mitjana nacional.

Per edats, el grup dels menors d'11 anys és el que presenta la incidència més elevada, amb 92,81 casos; entre 12 i 19 és de 49,70; i de 20 a 29 anys, amb 55,99 casos. La IA del grup entre 30 i 39 és de 55,95; de 40-49 se situa en 56,01, la de 50-59 en 43,60, la de 60-69 en 46,29, la de 70-79 en 38,37 i la dels majors de 80 anys en 32,55.

D'altra banda, els hospitals valencians tenen 184 persones ingressades per coronavirus, 19 menys que ahir, i són 56 els llits d'UCI ocupats, huit menys. En les últimes 24 hores, un total de 18 persones han ingressat als hospitals de la Comunitat i han rebut l'alta 34, d'acord amb les dades del departament que dirigeix Carolina Darias.

Així mateix, la taxa de positivitat a la Comunitat Valenciana ha baixat fins al 5,18% per cent, per damunt de la mitjana de les comunitats autònomes, de 3,75%.