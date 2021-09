Naix un programa per a fomentar la cultura emprenedora en zones rurals i perifèriques de la província de València

Sota el lema 'Crea y consolida tu negocio', aquesta iniciativa compta amb un factor diferencial: totes les formacions i mentoritzacions seran impartides al 100% per empresaris valencians en actiu, integrants d'AJEV.

"L'associació compta amb un ecosistema empresarial de primer nivell; ells millor que ningú poden mostrar la realitat de l'empresa a aquells que estan començant i servir d'inspiració per a fomentar la cultura emprenedora més enllà de València capital", explica Jose Vicente Villaverde com a president de l'entitat.

Valemprén consta de cinc fases: taller de motivació i captació d'idees, taller de dinamització i formació tematitzada, seguiment d'idees de negoci i selecció de 50 idees o models de negoci, els qui rebran mentorització personalitzada. Com a clausura se celebrarà una trobada provincial de negocis.

El conjunt del programa es desenvoluparà d'octubre a desembre de 2021, amb termini obert fins al 27 de setembre. Poden participar tots els interessats a emprendre o que ja tenen empresa i busquen créixer i consolidar-se el seu negoci.

Gran nombre d'ajuntaments i mancomunitats valencians s'han unit per a difondre el programa, per la qual cosa l'associació ha detectat la necessitat de suport per a fomentar l'emprenedoria com una eixida laboral i una manera de crear riquesa.

En la web del programa es pot accedir a la informació, al cartell d'empresaris que imparteixen les formacions i mentoritzacions, com participar i el detall de tots les localitats col·laboradores.