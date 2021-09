Vuelve el tradicional Rastro tras la crisis de la Covid: 100% de los puestos, ubicaciones originales y mascarilla

Desde el pasado mes de noviembre, el tradicional mercadillo se ha mantenido cada domingo con la mitad de sus puestos abiertos. Casi un año después, -y ocho meses anteriores de cierre- el Rastro recupera casi la normalidad. Este será el primer fin de semana en que todos los comerciantes puedan volver a la vez -no como venían haciendo por turnos- y a sus ubicaciones originales, tal y como han reivindicado en los últimos meses a medida que se ha ido recuperando la normalidad.

La Junta Municipal de Centro ha encontrado la solución al problema de la distancia mínima de 1,5 metros que no cumplían estos puestos si volvían a su huella original. Si bien es cierto que la Comunidad aprobó este lunes un decreto por el que permite a los mercadillos desarrollar su actividad sin límite de aforo respecto al legalmente autorizado, también exigía, al menos, 1,5 metros de distancia ente ellos.

Tras días de estudio, el Ayuntamiento considera que puede cumplir la ley si retira los puestos que no cuentan con la autorización. Solo podrán instalar sus puestos aquellos que se encuentren al corriente de pago de la tasa de ocupación de dominio público de 2019, ya que en 2020 y 2021 esta tasa fue suspendida por el Ayuntamiento como medida de apoyo a comerciantes y hosteleros con motivo de la pandemia.

No obstante, tendrán que cumplir con medidas de sanitarias, como el uso de mascarilla en todo el recinto, la distancia de seguridad interpersonal y la disposición de gel hidroalcohólico en todos los puestos.

Además, los músicos de calle no estarán autorizados con el fin de que no interfieran en la movilidad. Los comercios, por su parte, tendrán prohibido sacar sus artículos a la puerta de los establecimientos si no siempre cuentan con permiso de expositor o dificulta el tránsito peatonal. Por último, las terrazas de la zona de Cascorro no se podrán instalar y los conductores tendrán de nuevo restricciones de aparcamiento.