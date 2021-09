Así afectan los gases y las cenizas del volcán de La Palma: "La mayoría puede tener problemas leves y pasajeros"

Muchas son las imágenes que han corrido por redes sociales de casas y coches en isla de La Palma repletos de polvo negro. Se trata de ceniza volcánica, un material que parece inofensivo, pero que junto con los gases tóxicos que expulsa el volcán, podrían ser perjudiciales para la salud.

Los gases que emanan del volcán de Cumbre Vieja, que está en pleno proceso eruptivo desde el pasado domingo, recorren imparables la orografía de la isla, encontrando a su paso grandes poblaciones que podrían terminar sufriendo las consecuencias de este fenómeno natural.

"La inhalación de estos gases es algo que ha preocupado mucho en países como Japón o Islandia, donde hay poblaciones que repetidamente tienen exposición a erupciones volcánicas", explica a 20minutos el Dr. Pedro Cabrera, neumólogo y presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas. "En estas poblaciones se ha visto que las erupciones volcánicas no producen daños a largo plazo", explica Cabrera.

Los gases que expulsa el volcán de La Palma, fundamentalmente de dióxido de azufre (SO2), se irán desplazando por la atmósfera y llegarán este viernes en concentraciones muy bajas a la Península y el Mediterráneo, de acuerdo con el servicio de monitorización de Copernicus.

"Los gases desprenden dos tipos de productos que pueden generar problemas por su toxicidad: sólidos, como los minerales, y gaseosos", explica el neumólogo. "Fundamentalmente estos gases están compuestos de azufre, que son muy irritantes para la piel, los ojos y todo el territorio respiratorio, desde la nariz hasta el último bronquio, pasando por la faringe y la laringe".

¿Cómo pueden afectar los gases tóxicos y la ceniza a la salud?

Cuando los gases pasan por las vías respiratorias puede producirse irritación e inflamación de todas las vías respiratorias, produciendo tos, sensación de ardor y congestión nasal. Además, como recuerda Cabrera, "cuando llega en grandes cantidades a los bronquios hace que se inflamen, se cierren y comiencen ruidos torácicos y dificultad respiratoria".

Esta dificultad respiratoria se produce sobre todo por la inflamación de pequeños bronquios, lo que se llama bronquiolitis, y en casos más agudos, bronquitis.

El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas reconoce que así como la conjuntivitis o molestias de vías respiratorias se pueden tener con exposiciones medianas, para tener problemas mayores hay que hacer inhalaciones importantes.

"La inhalación de cenizas produce síntomas similares a los que producen los gases"

"Tanto con las partículas de ceniza como con los gases, la mayoría de la población normal puede tener problemas leves y más o menos pasajeros, como está ocurriendo, pero no va a dejar un daño a largo plazo", explica Cabrera.

En cuanto a los posibles peligros de la lluvia ácida que se produciría en el caso de que la lava entre en contacto con el mar -algo que los expertos descartan en este momento-, Cabrera aclara que este fenómeno "tiene más problemas desde el punto de vista de arruinar cosechas y agricultura o contaminar suelos que problemas de salud".

"Hay que ser muy cuidadosos a la hora de limpiar las cenizas"

Las personas que se acercan al volcán, como los servicios de emergencia, deben protegerse con máscaras especiales, ya que están en un lugar con gran concentración de gases tóxicos, a diferencia que el resto de habitantes de la isla. Para los gases tóxicos no sirven las mascarillas contra el covid, pero sí sirve para protegerse contra las partículas de ceniza.

Aparte de los efectos de los gases, Cabrera advierte del riesgo de la ceniza: "La inhalación de cenizas produce síntomas similares a los que producen los gases (...), la gente está acostumbrada a tratar cenizas como algo que no es agresivo, pero las cenizas de un incendio forestal o de una barbacoa son cenizas de productos orgánicas, que no tiene que ver con la ceniza volcánica, a la hora de limpiarlas hay que ser muy cuidadosos".

Cuando la ceniza entra en los ojos no se puede frotar, porque el material del que está compuesto es agresivo, con formas muy agudas y con aristas, al ser un mineral crudo, lo que puede causar daños.

"A la hora de limpiar las cenizas hay que ser muy cuidadosos, deben ponerse gafas que se ajusten lo máximo posible, como las de natación, y luego usar las mascarillas que usamos para la covid antes de ponerse a remover cenizas y barrer. Además conviene humedecerlo algo, echarle un poco de agua por arriba para barrer con más facilidad", explican el Dr. Cabrera.

Una mujer retira de su coche una capa de ceniza en La Palma. EFE/Carlos de Saa

¿Hay que acudir a un centro hospitalario por inhalar estos gases?

Los especialistas aconsejan que si la tos es repetitiva, pero no muy intensa, no precisa atención médica y probablemente sea un síntoma pasajero. No obstante, "si la tos es muy fuerte y muy extenuante, tienen que pedir asistencia médica, sobre todo si sienten que en el pecho tienen opresión y algo de dificultad respiratoria", alerta el especialista en neumología.

De la misma manera, según reflejan las cifras, en Canarias hay mucha población asmática y personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que son mucho más sensibles a estos gases y pueden entrar en crisis graves para su salud.

"Se ha demostrado en lugares volcánicos que este tipo de enfermos en la época de erupciones multiplican por tres el número de ingresos en hospitales", reconoce Cabrera, que aconseja a estas personas, en la medida de lo posible, permanecer dentro de casa mientras se mantenga la contaminación volcánica medioambiental.