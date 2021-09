El PSOE rechaza obligar a las farmacéuticas a liberar patentes de la vacuna y defiende una cesión voluntaria

El PSOE ha insistido este jueves en el Congreso en que la liberalización de las patentes de las vacunas contra la Covid debe ser una decisión "voluntaria" de las farmacéuticas, en lugar de obligarlas a ello, como ya reclaman más de un centenar de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que están a favor de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual que tienen los laboratorios. Mientras tanto, su socio de Gobierno ha votado a favor de esta propuesta y la mayoría de los grupos de la Cámara también han apoyado una iniciativa que insta al Ejecutivo a adoptar esa posición.

"La propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para acabar con la Covid, se debe llegar a un consenso urgente sobre la propuesta de exención temporal de ciertas obligaciones bajo acuerdos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio y dentro de la OMC", ha argumentado la portavoz socialista, Elvira Ramón en la comisión de Sanidad del Congreso." Mientras, ha añadido, "se deben activar y poner en funcionamiento todos los mecanismo para promover e incentivar acuerdos de licencias voluntarias".

De esta forma, el socio mayoritario del Gobierno ha evitado este jueves defender el levantamiento de las patentes sobre las vacunas contra la Covid, algo que sus defensores consideran que esto permitirá incrementar la oferta de viales y reducir las barreras del transporte y suministro, con la producción de vacunas en plantas más cercanas a las regiones con países de rentas medias y bajas que disponen de menos vacunas.

Según la OMC, fuera de los países de ingresos altos, la inmunización no alcanza ni al 1% de la población. Mientras, el G20 se ha marcado el objetivo de vacunar al 40% de la población mundial a final de este año y la ONU cuenta con inmunizar al 70% antes de que termine 2022.

La portavoz de Unidas Podemos, Meri Pita, ha dejado claro que esa posición no es la de todo el Gobierno al manifestar que "obviamente, estamos a favor" de la proposición no de ley patrocinada por Bildu, parecida a la que su grupo presentó en marzo y que fue rechazada. "Instábamos al Gobierno a proponer en la UE que se liberaran las patentes de las vacunas, al menos durante la pandemia". "Las cosas esenciales para la vida no pueden ser tratadas como un bien de mercado, no mediante la ley de oferta y demanda", ha dicho la diputada morada.

El texto ha salido adelante por 19 votos a favor, 15 en contra y una abstención y se han mostrado en contra Vox, JxCAT y el PP, cuyo portavoz, Gabriel Elorriaga, ha advertido de que la iniciativa que se debatía "es un prejuicio innato contra la propiedad intelectual y el funcionamiento del mercado". Además, ha señalado que en estos momentos la producción de vacunas no es el problema, con la previsión por parte de los laboratorios de que en 2022 podrán producir 22.000 millones de dosis, "suficientes" para vacunar al 70% de la población mundial.

"El problema ahora está en la distribución y en el acceso" a las vacunas de la población de países con sistema sanitarios con dificultad para hacerlas llegar, además de en "barreras culturales que marcan la oposición a la vacunación", ha indicado el portavoz popular.

Licencias voluntarias

Los socialistas han logrado dulcificar este jueves la exigencia a las farmacéuticas para que liberen las patentes de las vacunas, mediante la negociación con Bildu de un texto alternativo, para añadir la conveniencia de "impulsar, simultáneamente, una estrategia de colaboración con las empresas farmacéuticas para facilitar la producción mediante las licencias voluntarias".

En principio, el texto de Bildu solamente instaba al Gobierno "a adoptar, ante la OMC y el Consejo Europeo, un posicionamiento favorable a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, permitiendo una colaboración que aumente y acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas".

Para contar con el apoyo de los socialistas, se han añadido dos párrafos más, uno relativo a impulsar licencias voluntarias y otro a favor de que los países ricos intensifiquen la donación de vacunas a los de rentas medias y bajas a través del instrumento Covax de la OMS, algo que se está viendo defectuoso, entre otros motivos, por que las vacunas contra la Covid tienen un periodo de vida muy corto y caducan a los seis meses.

"Fortalecer el mecanismo COVAX, de manera que los países con amplio acceso e incluso excedente de vacunas amplíen considerablemente su aportación al mecanismo, posibilitando alcanzar el objetivo de acceso y equidad en la vacunación mundial", dice la enmienda acordada entre el PSOE Bildu.

En este sentido, la portavoz socialista ha recordado el compromiso de Sánchez este miércoles en la Asamblea General de la ONU, de incrementar en 7,5 millones de dosis más los 22,5 millones ya comprometidos para donar a otros países.