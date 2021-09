Puig avança "una nova etapa d'obertura progressiva" des del dilluns amb la vacunació del 90% de la població

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat aquest dijous davant els empresaris valencians una "nova etapa d'obertura progressiva" a partir del dilluns, ja que en els pròxims dies s'haurà aconseguit la vacunació del 90% de la població amb pauta completa.

Així ho ha assenyalat a Elx (Alacant), on ha assistit a la reunió conjunta del Comité Executiu i la Junta Directiva de la Confederació Empresarial Valenciana, en la qual ha participat al costat del president de CEV, Salvador Navarro.

En la seua intervenció, ha assegurat als empresaris que "s'ha obert la porta de l'esperança". "Estem en condicions de començar una obertura progressiva que ens porte a la normalització de la societat. La millor aportació a l'economia serà la normalització", ha expressat.

El president ha valorat que la "corresponsabilitat" de la ciutadania que ha contribuït a situar la Comunitat Valenciana com una de les regions amb major índex de vacunació del món, ha avançat la flexibilització d'horaris i aforaments, i ha apostat per l'ús del certificat de vacunació per a "donar seguretat i garantir drets".

A més, ha assenyalat que actualment la incidència acumulada se situa al voltant de 50 contagis per cada 100.000 habitants, i que la xifra de persones hospitalitzades se situa per davall de 200. Amb aquestes dades, el president ha tornat a mostrar la seua esperança d'arribar al 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, amb la "màxima normalitat possible".

Ampliació d'horaris i d'aforaments

Sobre la flexibilització de les mesures per a frenar la pandèmia a partir de la pròxima setmana, Puig ha indicat que es modificaran horaris d'obertura, aforaments, i s'obrirà un diàleg amb els sectors afectats per a tractar que "la normalització siga el més efectiva". Així mateix, s'ha referit a l'ús del certificat de vacunació per a accedir a determinats espais, sobre el qual ha dit "donarà seguretat als ciutadans" i "garantirà drets".

Puig, que ha recalcat la importància de la "vertebració de la societat", ha assenyalat que la Comunitat Valenciana està en condicions "immillorables" per a recuperar-se i avançar.

En declaracions als mitjans, ha lloat el treball de Salvador Navarro i del president de la patronal alacantina, Perfecto Palacio, que "ha sigut extraordinàriament positiu per a unir als empresaris i empresàries valencianes en la defensa dels seus interessos, lògicament, però també de l'interés general".

"En això hem estat treballant junts en aquests més de 18 mesos de pandèmia, en una situació de grandíssima dificultat, però si hui estem millor del que calia esperar, millor que altres territoris, és precisament per la unió, per la capacitat de treballar junts des de les diferents mirades", ha indicat.

Per això, ha volgut traslladar als empresaris valencians que s'ha obert "ja la porta a l'esperança" i a punt de començar "una obertura progressiva que ens porte a la normalització de la societat". "Per a això encara falten uns quants dies, hem de consolidar aquesta situació però el que és cert és que la millor aportació a l'economia serà sens dubte serà la normalització", ha afegit.