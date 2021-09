La CEV aprova deu mesures per a pal·liar l'escalada de preus de la factura energètica a Espanya

El document, elaborat per la Comissió d'Energia de la CEV, assenyala els "efectes devastadors" que suposa per a les empreses que "veuen com els seus marges es redueixen diàriament fruit de l'encariment d'elements essencials per a la seua producció com la llum, el gas o les matèries primeres".

Així mateix, afig que aquesta situació "condueix a aprofundir en la pèrdua de competitivitat i posa en risc la supervivència del teixit empresarial, amb la conseqüent possibilitat de fugida d'empreses, retracció del PIB industrial i pèrdua de llocs de treball", segons ha informat la patronal en un comunicat.

En aquest sentit, i amb l'objectiu de "visibilitzar i atenuar el problema dels increments dels costos energètics", la CEV proposa deu mesures que es concreten en reducció de la factura del gas natural, eliminació de l'impost especial d'hidrocarburs i mesures per a evitar l'especulació del mercat de CO2.

També s'ha tenint en compte una reconsideració del sistema marginalista de preus del pool elèctric per un sistema ponderat, promoure els gasos renovables, el foment de la inversió en energies renovables a la Comunitat Valenciana i estimular l'autoconsum; afavorir les mesures d'eficiència energètica.

Finalment, a més s'ha aprovat evitar mesures intervencionistes de mercats liberalitzats i la fixació dels preus regulats en el mercat domèstic. "Plantegem aquestes propostes per a intentar que l'augment de costos no afecte a la problemàtica recuperació que tots volem", ha assenyalat el president de la CEV, Salvador Navarro.