Xabier Fortes, sobre las críticas por su entrevista con Espinosa de los Monteros: "El insulto retrata al que lo pronuncia"

Este miércoles, Iván Espinosa de los Monteros acudió a La noche en 24 horas, el programa de Xabier Fortes en el Canal 24 horas. Coincidiendo con la reciente bronca en el Congreso en el que José María Sánchez, diputado de Vox, llamó "bruja" a Laura Berja, parlamentaria del PSOE, el periodista decidió preguntarle, lo cual generó una sorprendente reacción del entrevistado.

"¿Esto es admisible? ¿Se están perdiendo las formas?", le preguntó el presentador. "Empezamos bien, Xabier, en este estercolero... Menudo parásito. ¡Parásito!", respondió el político, provocando la sorpresa de Fortes: "¿Eh? ¿Me lo está llamando a mí? Como me lo dice así".

"No, es que estoy... Ofende un poco si le llamo parásito, si le digo que esto es un estercolero", aclaró. "Delincuente, asesino, parásito, fascista, xenófobo, pijo, mala persona... Esto son todas que hemos tenido que escuchar en distintos Parlamentos [...] Parece que esas cosas cuando se dicen a Vox no tienen ninguna importancia, no se habla de ellas y no viene al caso. Lo que hacen los periodistas al preguntar constantemente por este tema es demostrar un doble rasero".

Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm), portavoz en el Congreso y vicesecretario de Exteriores de Vox:

"Delincuente, asesino, parásito, fascista, racista... Esto son cosas que hemos tenido que escuchar en distintos Parlamentos"#LaNoche24h



📺 https://t.co/RTZcdxknwT pic.twitter.com/E99nvx7VDo — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 22, 2021

Tras todo el revuelo, el propio Xabier Fortes quiso responder a la polémica a través de Twitter. "RTVE está obligada por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria", ha explicado este jueves.

1.RTVE está obligada por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria. 2. Los insultos en una entrevista solo retratan al que los pronuncia, y luego a los que lo jalean. 3. Se ruega ver la entrevista entera sin editar por ultrafans.😜 — Xabier Fortes (@xabierfortes) September 23, 2021

"Los insultos en una entrevista solo retratan al que los pronuncia, y luego a los que lo jalean" ha añadido. "Se ruega ver la entrevista entera sin editar por ultrafans".