El consell rector d'À Punt aposta per un segon canal cultural de ràdio i per un pressupost continuista per a 2022

Així ho ha avançat sobre l'aprovació del nou contracte-programa 2021-2023, un document que vol que estiga llest "com més prompte millor" perquè l'anterior va caducar l'any passat i porta mesos negociant-se amb la Generalitat, encara que ha remarcat que treballen amb normalitat.

"No estem deixats de la mà de déu (...). No és una qüestió de vida o mort", ha asseverat en la comissió de radiotelevisió de les Corts en dos compareixences a petició de Compromís i PP sobre el contracte-programa i el pressupost, respectivament. El consell rector de l'ens va remetre la setmana a la Conselleria d'Hisenda la seua proposta per als comptes de 2022.

Iglesias, que està en funcions des de gener i a costa de que el Consell de l'Audiovisual propose la nova presidència, ha garantit que el segon canal que estableix està previst en l'últim esborrany del nou contracte-programa, destinat a la ràdio "amb música i continguts culturals". També ha mostrat la seua intenció d'augmentar els recursos per al doblatge i la subtitulació.

En canvi, el director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, que ha comparegut posteriorment sense esmentar el segon canal, va sostindre fa uns mesos que el panorama mediàtic actual "desaconsella totalment" crear-lo en ràdio o televisió, per la qual cosa va demanar centrar-se a enfortir l'oferta entre la cadena i la plataforma multimèdia.

"MIRAR Al FUTUR DE MANERA RESPONSABLE"

En relació al pròxim pressupost, la presidenta ha afirmat que són "plenament conscients de les dificultats" i ha cridat al fet que els números que isquen a final d'any de les Corts permeten a À Punt "mirar al futur de manera responsable".

Sense donar xifres, ha explicat que l'esborrany remès a Hisenda suposa un increment respecte a 2021 (56 milions) per a incloure l'IVA com a despesa, després que l'Agència Tributària concloguera fa uns mesos que els mitjans de comunicació públics no tenen dret a deduir-lo com realitzaven en els últims anys, alguna cosa que va recórrer la CVMC.

Açò suposa que totes les partides augmenten en la proposta del consell rector, al que se suma l'impacte de la pujada de la factura de la llum. Açò sí, ha garantit que en matèria de continguts els diners previstos és "pràcticament" el mateix que al pressupost de 2021, sense explicar l'IVA.

Entre els grups, l'oposició (PP, Cs i Vox) ha criticat les pèrdues de la corporació i els incompliments en matèria d'audiència o publicitat, incompliments que ella ha atribuït a la "tempestat perfecta" d'aquests dos anys. "Per cada euro d'inversió es retornen dos d'impacte en la societat valenciana", ha replicat.

Els de el Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) han coincidit que el pressupost ha d'augmentar per a consolidar À Punt com a servici públic, complint la llei que estableix que ha de rondar entre el 0,3 i el 0,6% dels comptes de la Generalitat.

NEGOCIACIÓ DEL CONTRACTE-PROGRAMA

Respecte al contracte-programa, la presidenta en funcions ha explicat que la CVMC va enviar al desembre a la Generalitat una primera versió que "s'ha negociat en diverses ocasions", després del que s'han remès diferents esborranys durant aquests mesos i ara està pendent tancar la part econòmica.

Però ha puntualitzat que a principis d'hivern la Comunitat va viure "els pitjors moments de la pandèmia" i que ella no treballa a temps complet -és professora de la UA i va ser nomenada al juliol presidenta de FORTA- i no ha "pogut dedicar-li el temps que requeria".

També ha justificat que la paralització del contracte-programa es deu al canvi de criteri d'Hisenda en la devolució de l'IVA, una cosa que "va trencar tot el treball previ". "Necessitem saber de les fonts que disposem per a establir els objectius", ha defès.

Amb tot, Iglesias ha subratllat que À Punt "treballa bé i amb tranquil·litat" gràcies al mandat marc i a les directrius de l'anterior contracte-programa que no s'incompleixen "en cap moment", a més de recordar que algunes televisions autonòmiques manquen d'aquests instruments.

Del Botànic, Compromís i UP han coincidit que la llei d'À Punt ha de resoldre la interinitat del consell rector i deixar clara la caducitat del contracte-programa. L'oposició ha carregat contra les "excuses" i la "desídia" de la corporació i de la Generalitat perquè la comissió mixta no s'ha reunit en 2021.

PUBLICITAT, AUDIÈNCIA I CONVENI COL·LECTIU

Com a balanç de 2020, la presidenta ha destacat que es van complir la majoria d'objectius, encara que els ingressos de publicitat van ascendir a 1,6 milions en lloc dels 2,5 de previsió. Així i tot ha defès que suposa un augment anual del 30% i que en la primera mitat de 2021 s'ha aconseguit un 75% més de facturació que en els mateixos mesos de l'any passat.

En matèria d'audiència ha reconegut que no es van complir els objectius -en 2020 va aconseguir un 3% i el contracte-programa establia un 3,6%-, però ha ressaltat que la tendència va ser creixent durant l'any passat i continua en ascens, actualment "per damunt dels mesos del confinament".

D'altra banda, Iglesias ha explicat que en el conveni col·lectiu dels treballadors s'estan "renegociant algunes situacions" i que treballen per a tindre'l "com més prompte millor". La major dificultat, al seu juí, és la dualitat de les dues entitats de la radiotelevisió pública (CVMC i Societat Anònima de Mitjans de Comunicació), una cosa que espera que es resolga mitjançant una fusió actualitzant la llei de 2016.

EXTERNALITZACIONS "RESPECTANT LA LLEI"

En la seua intervenció posterior, a petició d'UP, el director d'À Punt ha cridat a treballar pel millor pressupost i s'ha compromès a estabilitzar la plantilla, a més de defendre la política d'externalitzacions respectant "escrupolosament" la llei i el servei d'informatius: "Quan contractem empreses valencianes, també estem complint el mandat".

Alfred Costa ha reiterat que el seu model de televisió autonòmica és la basca i ha descartat a més que s'hagen manipulat informacions sobre vacunació o que s'haja desqualificat a Vox per atribuir aquest partit a l'espectre de l'extrema dreta en el 10% de les vegades que ha aparegut en informatius. "No es poden sentir ofesos", ha dit.