Compromís demana al govern central accelerar la reforma de Llei de l'avortament per a abordar l'objecció de consciència

Per açò, davant aquestes dades publicades pel Ministeri de Sanitat en l'informe sobre Interrupció Voluntària de l'Embaràs de 2019, demana al Govern central que s'accelere l'esborrany de la reforma de la Llei de l'Avortament per a concretar més la regulació de l'objecció de consciència dels professionals a l'hora de practicar una interrupció voluntària de l'embaràs.

Álvaro, que ha anunciat la presentació d'una iniciativa en eixe sentit, ha assenyalat sobre aquest tema que "el dret individual del personal facultatiu està assegurat i així ha de continuar sent", però ha recalcat que el dret de les dones a ser ateses és "irrenunciable". "És el seu dret constitucional i la convivència de tots dos drets no ha de ser incompatible", ha assenyalat.

Per açò, en aquesta proposició de llei insten el Govern a fer efectiu el dret a l'avortament i que a més la urgent reforma de la Llei contemple la violència obstètrica, un aspecte fonamental que passa desapercebut i que afecta a moltes dones".

Per açò, també hem presentat una pregunta a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, demanant dades sobre el nombre actual de professionals de la ginecologia i obstetrícia en cada departament de salut i quants són objectors de consciència. A més, demanen informació sobre en quina mesura està garantit el dret a l'avortament als departaments de salut de la sanitat pública valenciana.

Finalment, consideren "imprescindible" incloure ja el reconeixement de la violència obstétrica com un tipus de violència sobre les dones en la legislació estatal. "Aquest és un problema estructural del nostre sistema sanitari, reconegut fins i tot per l'ONU, que necessita una sèrie de polítiques públiques que no poden esperar més", ha conclòs Mònica Álvaro.