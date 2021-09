Colomer advoca per renovar el model "ranci i vell" de l'Imserso i insta el Govern al fet que ho revise

El secretari autonòmic de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, ha advocat per renovar el model "ranci i vell" de l'Imserso que existeix actualment per a apostar per un de "qualitat de serveis". Així, ha instat el Govern a revisar-ho i ha indicat que demanaran a l'executiu una taula de diàleg amb el sector sobre aquest tema.