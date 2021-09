Marco cree "satisfactorio" el trabajo del equipo de gobierno en pandemia y la oposición critica la gestión

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha calificado este jueves de "satisfactorio" el trabajo realizado por el equipo de gobierno durante la pandemia, aunque ha asegurado que será la ciudadanía la que les ponga nota; mientras que los grupos de la oposición han criticado la gestión llevada a cabo, así como el retraso con el que se aprobaron los presupuestos de 2021.

El Ayuntamiento de Castelló ha celebrado este jueves un pleno extraordinario de Debate sobre el Estado de la Ciudad, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y la toma de conocimiento de la renuncia del portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, al cargo de concejal por motivos personales y laborales, el cual será sustituido por Mari Cielo Leiros.

Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que el gran objetivo del último año y medio ha sido combatir los efectos de la pandemia y -ha indicado- "el esfuerzo ha merecido la pena". Marco ha destacado las ayudas concedidas por el consistorio para emergencia social, así como las destinadas al tejido empresarial o a microempresas; o las inversiones realizadas en la ciudad, y ha indicado que muchas obras de mejora se están realizando con fondos europeos, "de los que Castelló ha recibido más de 41 millones de euros".

Así mismo, ha apuntado que los contribuyentes se han ahorrado 1,1 millones de euros durante la pandemia y ha resaltado la buena situación financiera del Ayuntamiento. Por otra parte, Marco ha señalado que la aprobación del PGOU será "clave" para la recuperación social y económica de Castelló.

Además, la alcaldesa ha resaltado la capacidad de gobierno del Acord de Fadrell para gestionar, "especialmente en un escenario como el actual", y ha anunciado que en los próximos meses se saldrá del plan de ajuste financiero.

MEDALLA DE ORO

En cuanto a los proyectos que se van a llevar a cabo, Marco se ha referido al encauzamiento del Barranco del Sol o la remodelación de La Pérgola. Así mismo, ha anunciado que propondrá la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Club Deportivo Castelló para conmemorar el centenario de su fundación, así como a la ciudad de Castelló "por su resistencia ante la Covid-19".

La concejala del grupo no adscritos Paula Archelós ha criticado durante su intervención el retraso con el que se han aprobado los presupuestos de 2021, y ha subrayado que el equipo de gobierno también ha "suspendido" en la ejecución de los mismos, "pues el año pasado se quedaron 35 millones en el cajón y este año pasará lo mismo". "Este gobierno no sabe gestionar y ha demostrado que no es útil para la ciudad ni para salir de la crisis sanitaria, pero además es confiscatorio", ha dicho.

Por su parte, el concejal de VOX, Luciano Ferrer, ha acusado al equipo de gobierno de estar "instalado en una realidad paralela a la de los ciudadanos", y ha añadido que ha llevado al Ayuntamiento "a la total pérdida de vocación de servicio público". Según ha explicado, el PGOU "nacerá con grandes defectos" y ha destacado el "nulo talante democrático y nada consensuado" demostrado en la aprobación de los presupuestos. "La gestión de la pandemia deja bastante que desear y son incapaces de solucionar problemas a no ser que haya interés ideológico", ha agregado.

El portavoz de Podemos, Fernando Navarro, ha afirmado que el Acord de Fadrell tiene un proyecto de ciudad "consistente, algo que no tiene la derecha". "Tenemos que elegir los proyectos que van a incidir en la recuperación y que marcarán la legislatura", ha señalado.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que todas las políticas del equipo de gobierno buscan la creación de puestos de trabajo y luchar contra el cambio climático. En materia de educación se ha referido al "éxito" del Plan Edificant; y ha indicado que el gobierno municipal habrá de resolver la falta de más espacios culturales en la ciudad. Finalmente, ha asegurado que el Ayuntamiento tiene que reivindicar la salud mental con la elaboración de un plan común.

"SON MUY SECTARIOS"

Por su lado, el concejal de Cs Vicente Vidal ha afirmado que el equipo de gobierno no ha cumplido los puntos de su acuerdo de gobierno, ha criticado la falta de participación de los ciudadanos y ha calificado de "nefasta" la política de vivienda. "Son muy sectarios y crean problemas donde no los hay", ha dicho.

La portavoz del PP, Begoña Carrasco, ha criticado el cierre de cinco centros de salud en la ciudad, señalando que la atención primaria está "totalmente colapsada" y las urgencias "desbordadas". En materia educativa, ha criticado que "ni un solo colegio de los que prometieron está operativo", mientras que en el cuidado y atención a los mayores y personas con necesidades especiales "no hay ni un solo avance". "No está funcionando su gobierno, que está dividido y ausente y que no da soluciones reales a los castellonenses", ha apuntado Carrasco, quien también ha criticado el retraso en la aprobación de los presupuestos.

El socialista David Donate ha criticado la "lectura pesimista y catrastrófica" que ha hecho el PP, y ha significado que el equipo de gobierno ha demostrado "responsabilidad, rigor, agilidad, eficacia y empatía en la gestión". Ha destacado las políticas de bienestar social, comercio, empleo y sostenibilidad, así como el PGOU.

La alcaldesa ha cerrado el pleno, indicando que, a pesar de las discrepancias que puede haber dentro del gobierno municipal, gobiernan con el objetivo "del bien de la ciudadanía". Ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de ver el modelo de ciudad de Vox, Cs o PP, "porque solo van a la contra del gobierno municipal, y a la contra no se construye una ciudad", ha dicho.

Marco ha reconocido que el equipo de gobierno ha cometido errores, como aprobar tarde los presupuestos, y ha señalado que hay que hacerlo mejor para 2022, aunque ha subrayado que no va a consentir que algunos den lecciones "cuando no hacen enmiendas a los presupuestos".

"El gobierno no lo está haciendo mal porque hemos pasado más tiempo hablando de políticas del Gobierno central y de la Generalitat que de las municipales, lo que quiere decir que lo ha hecho bien en una situación muy compleja", ha concluido Marco.