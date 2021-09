Rechazada la PNL de Foro que pedía iniciar la acción de responsabilidad fundacional en la Fundación Selgas

El portavoz de la formación, Adrián Pumares, ha defendido la iniciativa que recogía también que se promoviese, junto con el resto de representantes institucionales en el seno del patronato de la Fundación Selgas-Fagalde, los cambios necesarios para que la Fundación Selgas-Fagalde mantenga su vinculación fundacional y mantenga las colecciones artísticas en el Principado de Asturias.

Pumares ha recordado que su grupo también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía lo acontecido en el seno de la Fundación Selgas-Fagalde, porque consideran que se han podido cometer presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa; pero lo que se pide hoy es que en el propio seno de la fundación se inicien las acciones de responsabilidad.

El grupo socialista no ha dado su apoyo a la PNL y ha indicado que esta iniciativa es "precipitada y corresponde a la carrera particular que se traen los partidos de la derecha por ver quien llega primero y más lejos en este asunto". Por su parte el PP ha tildado de "oportunista" la propuesta y Ciudadanos ha considerado que esta es una PNL "Macguffin, porque no aporta nada a la trama".

Por su Podemos ha optado por abstenerse en la votación al estar abiertos varios procesos y ante la comparecencia de la consejera Berta Piñán fijada para este viernes, mientras que IU ha votado en contra al considerarla también "precipitada". Por su parte Vox ha presentado dos enmiendas a la propuesta que no han sido admitidas por el grupo proponente