Vox ve un "cordón sanitario" contra él en Tribunal Administrativo y Gaya critica su "ataque partidista"

Estas acusaciones se han producido durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha llevado una propuesta para nombrar como miembro de este tribunal a la actual directora general de Contratación y Gobierno Interior, Ana María Moreno Muela, algo que ha contado con el respaldo de todas las formaciones salvo de Vox.

En este marco, García de Polavieja ha criticado que "no se haya dejado a Vox proponer a una persona" para ese tribunal. "Nos dirán que en el reglamento no se recoge que sean los grupos los que lo nombren, y es cierto, pero sí han sido propuestos por los grupos por tradición y a Vox no se le permite nombrar ni a uno pese a que IU en el pasado mandato tenía dos concejales y sí tenía representación", afirma.

Además, añade que la persona que su formación había propuesto tiene "más de 50 años de experiencia pero ni se nos ha respondido, mientras que hay personas que no tienen ni un día de experiencia laboral en la materia o formación necesaria, pero sí cobran sus 50.000 euros". "Es inasumible democráticamente hablando", agrega.

Ante ello, Gaya ha criticado el "ataque" que ha hecho a los miembros del tribunal "poniendo en duda su capacidad, solvencia o gestión". "Me parece lamentable que se haga y sólo por un matiz puramente político. No voy a entrar en la cualificación de las personas que presentan los grupos políticos porque es el Pleno el que decide si tiene la solvencia necesaria para estar en el tribunal o no", advierte.

Además, destaca que el tribunal ha mejorado en los últimos años su gestión, sus periodos de cadencia y la resolución de las cuestiones que se le plantean. "Antes de criticar a los miembros de este ayuntamiento y a los trabajadores dependientes de él que realizan su trabajo lo mejor que pueden y saben, que es bastante, debemos tener cuidado con lo que se dice, sobre todo cuando el único interés que se persigue es partidista", sentencia.