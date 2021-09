Cs pide reprobar a Oltra en Les Corts por su "actuación negligente" ante los abusos sexuales a una menor tutelada

Así lo ha indicado en un comunicado la síndica de Cs en Les Corts, Ruth Merino, quien ha asegurado que la Justicia "pone en duda la honorabilidad en la actuación de la Conselleria durante el proceso", ya que, "se sospecha que, en lugar de investigar los hechos, intentaron tapar el caso".

Merino, que ha calificado de "muy grave la desprotección y el abandono a esta menor por parte de quien debía protegerla", ha exigido a Oltra que "asuma responsabilidades y deje de negar lo evidente", y es que "la sentencia constata que se trasladó a la menor del centro hasta cinco veces mientras que el agresor continuó prestando servicios, que la directora del centro no le preguntó nunca a la niña por los abusos, que la psicóloga que atendió a la víctima reconoció que no redactó un informe y que no se le puso un abogado de la Generalitat en el proceso como era su obligación".

Asimismo, el grupo parlamentario ha registrado la solicitud de comparecencia de Oltra para que dé explicaciones en sede parlamentaria de este caso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) haya ratificado la condena a prisión del ex marido de la vicepresidenta del Consell.

"Tras tres condenas condenatorias y la reiterada confirmación de la negligente actuación de la Conselleria y dado que la consellera se niega a asumir ningún tipo de responsabilidad, creemos que es fundamental que el Parlamento valenciano se pronuncie para denunciar estos hechos y para reprobar la actuación de Oltra", ha concluido.