'Croco Doc', nova sèrie d'animació infantil d'À Punt, ensenya als xiquets a identificar les malalties més comunes

Es tracta d'una producció de Buenpaso Films, SL, amb la coproducció de Nuts Ideas, SL, i Red Monk Studio SRL i amb la participació d'À Punt Mèdia, de RTVE, SA, i també de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

'Croco Doc' és una sèrie d'animació que ensenya als xiquets a identificar les malalties més comunes, a adquirir hàbits de vida saludable i a viure amb serenitat l'experiència d'anar a la consulta mèdica.

'Croco Doc' és una sèrie amb una clara orientació educativa. Els seus objectius són: ensenyar als xiquets a reconéixer els símptomes de les malalties, mostrar-los com actuar davant un accident, divulgar els hàbits higiènics que cal assumir per a previndre el contagi de determinades malalties i emprar el coneixement científic, l'humor i la senzillesa per a evitar que les xiquetes i els xiquets tinguen por d'anar a la consulta mèdica.

Una sèrie creada per Michele Ampollini i la doctora Elisa Cuadrado, escrita per Michele Ampollini i Iván García, dirigida per Paola Tejera i produïda per Enrique Viciano.

'Croco Doc' té el suport de l'Associació Espanyola de Pediatria perquè és la primera sèrie que introdueix a xiquetes i xiquets, amb tranquil·litat i diversió, en l'experiència de la malaltia.

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) col·labora desinteressadament com a assessora medicocientífica en aquesta sèrie i supervisa que el contingut dels capítols s'adecue als estàndards d'una atenció sanitària pediàtrica d'excel·lència que garantisca la millor salut, desenvolupament i integritat del xiquet i de l'adolescent. L'AEP representa prop de 14.000 pediatres que treballen tant en els centres de salut com en els hospitals.