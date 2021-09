El pleno insta a la Junta a sufragar la desinfección de los colegios con debate sobre competencias y informes

La moción del Grupo socialista, defendida por la concejal de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, parte de la base de que tanto la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local como la Ley de Autonomía Local de Andalucía "establecen que los municipios son competentes en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos, en todas las labores ordinarias para el funcionamiento de los colegios", pero ahora "se ha sumado la obligatoriedad de cumplir las instrucciones dictadas por la Consejería de Salud y la Consejería de Educación en relación con la desinfección, que supone un esfuerzo extraordinario y adicional distinto a las labores ordinarias de conservación, una nueva atribución que debe venir acompañada de recursos económicos".

El consejero de Educación, Javier Imbroda, viene indicando de su lado que "todos los informes jurídicos habidos y por haber al final terminan dictaminando que esa responsabilidad de esa limpieza extraordinaria corresponde a los ayuntamientos", pues "la conservación, el mantenimiento y la limpieza de los colegios corresponde a los ayuntamientos" como titulares de los mismos.

En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, según Adela Castaño, en el pasado curso escolar, asumir "esta función extraordinaria, independiente de la limpieza de los colegios", supuso un desembolso de 8,2 millones de euros para las arcas municipales, con la previsión de que implique un gasto de 1,9 millones sólo el primer trimestre del actual curso escolar.

"GASTOS DE NUEVO CUÑO"

"Por segundo año consecutivo, la Junta de Andalucía deposita sobre los ayuntamientos la obligación de desinfección de los centros escolares sin ningún mecanismo de financiación. Las obligaciones que se imponen a los ayuntamientos son nuevas y suponen gastos de nuevo cuño", sostiene el PSOE, quien asegura que otras comunidades autónomas "sí han dado el paso y han colaborado con los ayuntamientos", como la Junta de Castilla y León o el Ejecutivo Vasco.

Ello, según Adela Castaño, en un contexto en el que la Junta recibe este año 2.357 millones de euros de fondos extraordinarios por parte del Gobierno de España para hacer frente a la pandemia", extremo por el cual el PSOE reclamaba en su moción instar a la Junta de Andalucía a que asuma tales "gastos extraordinarios" de los "trabajos excepcionales y obligatorios de desinfección" de los colegios públicos.

Esta exigencia ha sido ya trasladada por escrito por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y ha sido requerida por el Parlamento autonómico al Gobierno andaluz a través de una Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada por la Cámara autonómica.

EL DEBATE PREVIO EN EL PARLAMENTO

Durante la sesión, la edil no adscrita Sandra Heredia ha manifestado su apoyo a la moción y ha pedido "seguir trabajando por los centros educativos" de toda índole, mientras la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha señalado que dada la aprobación de una proposición no de Ley en el Parlamento con la misma reivindicación, esta moción plenaria "no tiene sentido", considerando así que el PSOE intenta "recrear" el debate autonómico en el plano local.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha acusado al PSOE de "intentar crispar el inicio" de curso, opinando que el alcalde intenta "usar el pleno para su carrera política" como secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Junta de Andalucía.

Sobre todo, ha defendido que "la desinfección" de los colegios públicos "es una competencia de los ayuntamientos", dada la "obligación de quien es titular de los centros", algo que refleja un informe jurídico esgrimido por el portavoz de Cs, quien ha llamado a no "incendiar" el comienzo de curso.

LAS COMPETENCIAS

Por el PP, el edil José Luis García ha señalado que "el mantenimiento y la limpieza de los colegios municipales son competencias municipales", poniendo en duda las cifras de costes mencionadas por Adela Castaño, a la que ha acusado de "confrontar", tras lo cual ha defendido la gestión del Gobierno andaluz, conformado por el PP y Cs.

El alcalde, Juan Espadas, ha defendido de su lado que "no es lo mismo el mantenimiento y la limpieza" de los colegios públicos que "la desinfección extraordinaria" ordenada por la Junta de Andalucía, tras lo cual ha avisado de que la Junta de Andalucía recibió fondos excepcionales del Estado "para desinfectar los institutos", que son de titularidad autonómica. En paralelo, ha esgrimido que los servicios jurídicos del Ayuntamiento avalan la citada reclamación a la Junta, acusando al PP y a Cs de "deslealtad".