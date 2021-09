Linda Evangelista confiesa que lucha contra una "profunda depresión" tras un tratamiento estético fallido

Linda Evangelista ha emitido este jueves un comunicado a través de sus redes sociales para contar el porqué de su misteriosa y larga desaparición. La modelo canadiense, de 56 años, se apartó de la esfera pública hace más de cinco años sin dar explicaciones tras caer en una profunda depresión, algo de lo que nunca se había atrevido a hablar. Hasta ahora.

Evangelista ha contado que un tratamiento estético para disminuir las células de grasa le provocó en ella el efecto contrario, cambiando por completo su aspecto y derivando en una enfermedad llamada hiperplastia adiposa paradójica. Para remediar dicha situación, se sometió a dos operaciones que, finalmente, y para su desgracia, no le brindaron un resultado satisfactorio. Esto la deprimió y, desde entonces, sigue en proceso de aceptar su nuevo físico, pero no es tarea fácil.

"Hoy doy un gran paso para enmendar un mal que he sufrido y guardado para mí durante más de cinco años", ha avanzado la modelo en su escrito, en el que ha apuntado que el tratamiento mencionado anteriormente "aumentó" sus células de grasa, dejándola "irreconocible": "Me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras haber pasado por dos dolorosas e infructuosas cirugías para corregirlo".

"No solo ha destruido mi modo de vida, sino que me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, tristeza y el más profundo autodesprecio", ha confesado, "estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría poder salir por la puerta con la cabeza alta, a pesar de que ya no parezco yo misma".

La publicación, que ha obtenido la aprobación de más de 40.000 personas, se ha llenado de comentarios apoyando la valentía de la modelo que, al fin, contaba su situación para no sentir miedo a salir a la calle con una imagen diferente a como se la recuerda. "Un icono es un icono", le ha escrito una usuaria cariñosamente, un mensaje que sigue la línea de otras respuestas como "te queremos", "gracias por abrirte", "sigues siendo bella por dentro y por fuera" o "te admiramos".

Linda Evangelista es reconocida, junto con las modelos Christy Turlington, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Elle Macpherson y Naomi Campbell, como una de las pocas supermodelos que cambiaron la imagen de la moda a finales de los años 1980 y principios de los años 1990.

La modelo fue descubierta por un agente de modelos cuando tenía doce años, y desde entonces no paró de trabajar en la industria de la moda. En su periodo de auge se mudó a Nueva York, donde fue contratada por la agencia Elite, y después estableció su vida en París para continuar su profesión.

A sus 45 años se convirtió en la imagen oficial de la marca cosmética L'Oréal, siendo una de las pocas modelos de la década de los años 1990 (aparte de Naomi Campbell y Christy Turlington) que se mantuvieron activas. Sin embargo, poco después desapareció.