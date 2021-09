MalakaFest, el Festival Internacional de Blues de Málaga, se celebrará en Marbella, Torrox y Málaga capital

Con el impulso de la Diputación de Málaga a través de Culturama, la programación de cultura de la institución provincial, la Sociedad de Blues de Málaga y la organización del Festival Internacional de Blues de Málaga organizan este evento musical que se celebrará del 15 al 17 de octubre en distintos escenarios de la provincia.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Cultura, Víctor González, en la presentación de este ciclo de conciertos junto a Juan Carlos Baeza de la productora Love Supreme, Javier Martín, presidente de la Sociedad de Blues de Málaga, el festival Malaka Fest en el centro cultural MVA, en la calle Ollerías, 34.

Este festival, que nace con carácter itinerante, celebrará su primera edición en Marbella, Torrox y Málaga capital los días 15, 16 y 17 de octubre respectivamente. Durante la presentación en el auditorio del María Victoria Atencia, músicos de la Sociedad de Blues de Málaga, entre ellos, Javier Ojeda, han ofrecido un show en directo.

González ha adelantado que este festival será uno de los platos fuertes de la programación de Culturama para el otoño y "una apuesta más por acercar una vez más los eventos culturales a los pueblos de la provincia con el impulso económico que esto supone, además de un espaldarazo a muchos músicos locales".

El cartel está encabezado por la intérprete Gisele Jackson, que estará acompañada por Shu Shu's Trio, y por el festival pasarán nombres como Koko-Jean & The Tonics, llegados desde Barcelona; o las bandas locales The Blue Stompers Jump Review, The Gangberries y Hot Nasho. "Artistas muy conocidos dentro de este ámbito como es el Blues y la música afroamericana", ha precisado González.

MalakaFest se presenta también como un reclamo turístico, tal y como ha incidido González, que atraerá al público amante del Blues de toda Andalucía y de los municipios de la provincia.

MARBELLA

Han explicado que el primero de los espectáculos tendrá lugar el 15 de octubre en el Teatro Ciudad de Marbella de Marbella a las 20.00 horas con The Gangberries, una banda que nació el 2012 en Málaga de la mano de Fran Pacheco a la guitarra y voz, Javier Martín al bajo, Dani Cuenca a la batería, Salva Marina a la voz y teclados. Procedentes de otras formaciones como Lito Blues Band, Richard Ray Farrell, Mama Kin o El Trío del Saco, se unen para rendir tributo a los grandes del blues como BB King, Johnny Winter o Albert King entre otros.

A continuación, a las 21.00 horas, será el turno de The Blue Stompers, una banda de blues y boggie formada en la Costa del Sol hace seis años, que destaca por su habilidad para añadir elementos como el rock and roll o el jump blues.

La banda está formada por Paul Stylianou a la voz y a la harmónica, Marcus Duss al contrabajo, Víctor Sánchez a la guitarra y Andy Mack a la batería. Tras varios años recorriendo la Costa del Sol, la banda da el salto al Reino Unido actuando en Nothin'but the Blues y Off the Cuff en Londres o Squires en Bedford. Su gira por Dinamarca, Holanda e Inglaterra se vio truncada por la pandemia por Covid.

La velada la cerrará a las 22.00 horas la formación Koko-Jean & The Tonics, una banda de soul y r&b con sede en Barcelona compuesta en 2014 por Ms Koko-Jean Davis y sus compañeros Víctor Puertas (Hammond B4), Anton Jarl (batería) y Dani Baraldes (guitarra eléctrica). Su primer EP titulado 'Hair Whip (Do The Do)' de cuatro temas ha sido publicado por Buenritmo y producido por Dani Nel.lo. Las invitaciones estarán disponibles en mientrada.net.

TORROX

Por otro lado, el cuarteto The Gangberries abrirá el festival en la plaza de la Constitución de Torrox a las 20.00 horas, y a las 21.00 horas será el turno de Hot Nasho, un músico de blues con tres discos editados y cuyo repertorio abarca géneros como el blues, swing o el ragtime.

Dedicado al blues desde 2001 el espectáculo que presenta está basado en músicos que impulsaron este formato de hombre orquesta como Dr. Ross o Joe Hill Louis, logrando el sonido de una banda, siendo los instrumentos ejecutados al mismo tiempo por una sola persona. En su caso se acompaña de guitarra, armónica, kazoo, bombo, caja y plato a la vez que canta.

En los últimos años ha participado en festivales como Cazorla Blues, Sweet Cotton Blues, Blues at Moonlight, South Side Leganés y, en Portugal, en el Festival Internacional de Blues de Faro.

Hot Nasho ha girado por locales de toda la península como en La Coquette (Madrid), Residence (Bilbao), y también ha tenido la oportunidad de presentar sus canciones en locales de Blues europeos como Ain't Nothin But The Blues Bar en Londres.

Koko Jean & The Tonics serán los últimos en tocar en Torrox a las 22.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

MÁLAGA CAPITAL

Asimismo, el centro cultural provincial María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga acogerá la clausura del festival el 17 de octubre a las 18:00 horas, con la visita una de las voces más conocidas de este género, Gisele Jackson y The Shu Shu's Trio. Jackson, cuando aún era estudiante en su primer año en la Universidad de Howard, ya se encontraba sobre los escenarios de Washintong Dc con su primera banda de soul clásica.

Realizó la gira como 'Raelette' con Ray Charles en el apogeo de su carrera, y a partir de entonces acompañó a leyendas como Donna Summer o su 'padrino' James Brown. Durante su carrera ha girado por más de 18 países de América del Norte, Asia, Europa y África, actuando en los principales clubes de jazz de Estados Unidos, teloneando a artistas como Tito Puente, BetterMidler, actuado en estrenos y ceremonias de premios de Hollywood, o apareciendo en la gran pantalla en la película First Wives Club. También ha contado con papeles en el teatro y ha aparecido en una campaña comercial en televisión para Johnnie Walker.

En el recital en Málaga le acompañará Dave Wikinson a la guitarra, Abel Boquera al Hammon, Caspar St Charles a la batería. Las invitaciones estarán disponibles a partir del 11 de octubre a las 10.00 horas en mientrada.net.