Maroto destaca que la recuperació del turisme a Espanya és "gradual i sòlida"

Maroto ha realitzat aquestes declaracions en La Marina de València després de provar el projecte pilot d'Oci i Turisme desenvolupat amb tecnologia 5G, en el marc del Pla Nacional 5G.

Sobre aquest tema, ha recalcat que Espanya és "una potència turística a nivell mundial" i que encara que la pandèmia "ha impactat en el sector d'una manera dramàtica, comencem a poc a poc la recuperació". No obstant açò, ha advertit que "no es pot tornar al punt de partida" sinó que "hem de millorar i incorporar clarament la digitalització al nostre model turístic, com està a l'agenda del Govern".

En eixe sentit, ha destacat que aquest projecte pilot està dins del Pla Nacional 5G perquè "la tecnologia afija valor a l'experiència turística". "Eixe el camí, incorporar valor, sorprendre als turistes perquè esperem per a l'any 2022 recuperar el flux de viatgers internacionals i que el nacional seguisca viatjant com ho ha fet enguany", ha apuntat.

Maroto, que ha demanat "prudència" i mantindre la seguretat en els viatges perquè "encara estem en pandèmia", ha recalcat sobre aquest tema: "Sens dubte Espanya ha de sorprendre i afegir valor a eixa oferta, a través de Red.es i de SEGITTUR, para quan es recupere eixa normalitat".

En aquesta línia, ha destacat que "a poc a poc anem obrint-nos a nous mercats" i en eixe sentit ha recordat que els Estats Units ja ha reobert els viatges internacionals, així com el Regne Unit que "ja es consolida com un mercat on l'obertura del mercat està garantida".