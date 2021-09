Les patronals hosteleres valencianes exigeixen el pagament immediat de les ajudes covid promeses per Generalitat

"En aquests moments les empreses d'hoteleria i els autònoms que tributen per estimació directa encara no han cobrat les ajudes presentades al Pla Resistir Plus, unes ajudes directes que es van prometre a l'hoteleria al gener de 2021 per part del Govern d'Espanya i la primera convocatòria del qual es va realitzar a nivell autonòmic al maig amb un pressupost de 647 milions d'euros", han apuntat les organitzacions.

Aquestes ajudes es van ampliar en una segona fase aquest estiu a tots els CNAE i, en aquests moments, "només s'ha pagat un 2% als autònoms que tributen per mòduls". En aquest context i a les portes del pagament dels impostos del tercer trimestre, amb la "incertesa" sobre què passarà amb l'ampliació dels ERTO o la revisió pendent de les mesures sanitàries, les patronals veuen "inconcebible que se seguisquen retardant els pagaments d'aquestes ajudes".

En aquesta línia recorden que les empreses encara estan sotmeses a restriccions, especialment els subsectors d'oci nocturn i banquets, i des de CONHOSTUR consideren necessari que l'administració "centre els seus esforços a fer efectiu el pagament de les ajudes promeses a les empreses i no a plantejar nous debats com la possible implantació d'una taxa turística". Les patronals creuen que no és el moment de plantejar aquesta qüestió perquè s'ha de "prioritzar el suport a la recuperació empresarial".

OCI

Respecte a la revisió de les restriccions, plantegen que és el moment d'"avançar" en la desescalada, especialment en la recuperació d'aforaments, horaris i les barres, així com abordar un pla especial d'actuació amb el sector de l'oci nocturn.

Sobre la possible implantació del passaport Covid, sosté que no és tasca del sector assumir eixe control d'accés als establiments "ja que suposaria per als locals destinar a personal exclusivament per a eixa funció, i amb la rotació que existeix i en l'àmbit dels establiments en els quals es dona un consum d'impuls, no ho veiem viable".