Así es Julianna Ro, Miss International Spain 2021 que ha triunfado por este explosivo y reivindicativo discurso

Se llama Ángela Ropero, pero su nombre artístico es Julianna Ro. Y, sesde hace unas horas, está sonando con fuerza tras alzarse con el título de Miss International Spain 2021, con lo que la modelo y cantante representará a España en la 60ª edición de Miss Internacional, que tendrá lugar en Japón en 2022.

La ganadora fascinó con un discurso explosivo y, a la vez, reivindicativo y feminista, y en el que puso en valor el empoderamiento de la mujer.

Unas palabras en las que Miss Andalucía defendió, además, los tan criticados certámenes de belleza femeninos. En el mismo defendió los certámenes de belleza, que durante los últimos años han recibido más críticas.

"Miss International ensalza el valor de la mujer, no solo su belleza. Yo soy compositora, cantante y modelo, pero es que entre mis compañeras hay profesoras, diseñadoras, emprendedoras"

"Este año y medio he aprendido que hay que hacer realmente lo que nos haga felices. Creo que muchos de los que estamos aquí piensan igual que yo, y a mí lo que me hace realmente feliz es tener la oportunidad de representar a mi país, un país que amo, su gente, su alegría, su coraje, su poderío. Aún en tiempos difíciles, me gustaría traer un poquito de alegría y traer esa cuarta corona internacional. Miss International ensalza el valor de la mujer, no solo su belleza. Yo soy compositora, cantante y modelo, pero es que entre mis compañeras hay profesoras, diseñadoras, emprendedoras. Hace días me criticaban en redes sociales y cuestionaban porque me presentaba a un certamen de estas características, pues para eso mismo, para poner en valor a mujeres como mis compañeras o como yo, que vemos en este certamen la plataforma perfecta para empoderar a la mujer. Si yo fuera Miss International España haría lo imposible por demostrar que una mujer solo tiene que ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera. Y, si este jurado esta noche me da la oportunidad, por mi educación que me ha dado mi madre, por mi experiencia y por el legado que me gustaría dejar en un futuro, con muchísimo respeto y humildad, sé que estoy más que preparada para ser Miss Internacional España 2021", fueron sus palabras en poco más de un minuto.

Un emotivo y firme discurso que, al ser pronunciado, levantó de sus asientos a los asistentes a la gala, que otorgaron una sonora ovación a la andaluza.

Ro tiene 27 años, mide 1,77 y está cursando un Máster MBA de Dirección de empresas especializado en la moda. Además, como ella misma dijo en su discurso, es cantante, compositora, pianista y le encanta la ilustración y hacer deporte.

¡LO CONSEGUIMOS!👑 Aún sigo en una nube, estoy asimilando todo lo vivido anoche y todo el viaje que nos espera juntos. No sabéis lo satisfactorio que es que tu esfuerzo y trabajo se vea recompensado. Nunca dejéis de luchar, los sueños se cumplen y todo llega. Ahora toca seguir trabajando más y más para dejar a España por todo lo alto ♥️💛♥️ ¡Os adoro! ¡Viva el team Andalucía!💚🤍💚", ha escrito en redes sobre su triunfo.