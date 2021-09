El PP anuncia una comisión de investigación en el Congreso sobre la entrada en España del líder del Polisario

El anuncio llega después de que el juez que investiga los hechos haya citado como imputada a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, y que se haya pedido la declaración de otros miembros del Gobierno.

Gamarra apunta ya a Pedro Sánchez, cuyas últimas declaraciones sobre el caso le parecen "una tomadura de pelo" y dan una pista de "por qué cesó" el pasado julio a Laya del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Habla de que 'se hizo' y 'se decidió', ¿pero quién decidió?, ¿quién era la x de esta trama?", se ha preguntado.

"LA CREDIBILIDAD DEL PAÍS ESTÁ EN JUEGO"

En rueda de prensa desde el Congreso, la dirigente 'popular' se ha mostrado convencida de que este asuntos se derivaran responsabilidades penales en la Justicia, pero quiere que también se depuren responsabilidades políticas.

"La credibilidad del país está en juego", ha proclamado Gamarra, que espera que otros grupos apoyen su iniciativa. Es más, cree que incluso el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, deberían respaldar esta solicitud "si es que no tienen nada que ocultar".

A su juicio, se trata de un asunto público "de extrema gravedad" que no debe escapar del "control" parlamentario. "No podemos ser cómplices de la responsabilidad política del Gobierno", ha dicho Gamarra, para quien no existe "ninguna excusa" para que su iniciativa no salga adelante. "Aquí no vale echar balones fuera", ha apostillado.

CIUDADANOS YA ANUNCIA SU APOYO

Minutos después, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ya ha anunciado su apoyo al considerar que se trata de un tema "de interñes público" que viene derivado de la "noticia de impacto" que supone que se cite como investigada a una exministra.

"Los ciudadanos tiene derecho a conocer y a saber", ha proclamado, admitiendo en todo caso que "estas comisiones sirven para poco" porque los comparecientes suelen acogerse al derecho a no declarar o resoonden con evasivas.