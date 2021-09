Maroto: "L'urgent ara són els reallotjaments, ja es treballarà per a reposicionar a la Palma com a destinació turística"

Maroto, després de visitar un projecte pilot d'Oci i Turisme desenvolupat amb tecnologia 5G a València, ha recordat sobre aquest tema que Els Reis viatgen aquest dijous a l'illa de la Palma amb la intenció d'interessar-se per la situació dels milers d'afectats acompanyats pel president del Govern, Pedro Sánchez.

En eixe sentit, ha insistit que "l'urgent ara és atendre a les família i als afectats i en això és en el que s'estan bolcant totes les Administracions d'una manera coordinada i exemplar". En eixe sentit, ha destacat "la xarxa de solidaritat" que s'ha desplegat en la Palma i en l'arxipèlag canari perquè les famílies afectades tinguen "una llar on viure, i fins i tot roba".

Per açò, ha apuntat que "una vegada passen aquests dies tan difícils ja serà el moment d'avaluar les pèrdues i asseure's a parlar de què és el que necessiten i en l'àmbit del turisme de treballar amb les Administracions del Cabildo per a reposicionar la destinació i poder deixar arrere aquesta catàstrofe per a ajudar als habitants de La Palma a recuperar la seua normalitat".

No obstant açò, ha insistit que des del Cabildo s'apunta al fet que "la necessitat més urgent és l'habitacional, dotar a aquestes famílies d'un recer, i en això per descomptat en el que puguem ajudar des del Govern d'Espanya estendrem la mà com l'estem fent".