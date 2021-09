Julio Iglesias cumple 78 años melancólico: "Mi pasado es mucho más importante que el futuro"

El cantante Julio Iglesias cumple 78 años este mismo jueves 23 y lo ha celebrado con sendos textos publicados en su cuenta de Instagram en los que reflexiona sobre el paso del tiempo y su carrera y lo hace mirando más hacia el pasado que al porvenir.

"Hoy estoy cumpliendo 78 años y parece que fue ayer. ¡Que privilegio estar vivo! Y qué ganas de seguir viviendo!", decía el artista, que sin embargo, siente vértigo por lo que deja atrás.

"Me he dado una vuelta intensa por mi vida y de repente sin darme cuenta me he topado de frente con el tiempo, no lo esperaba, creía que podía hacerme “amigo de él” pero el tiempo es inexorable y pasa", reflexionaba.

"He pensado que mi pasado es mucho más importante que el futuro", compartía Julio Iglesias con sus seguidores, a los que revela que cuando publicó Quijote (1982) "tenía una actitud de ir lejos y lejos, no me importaba para nada que pasara el tiempo, por eso les estoy contando y cantando el pasado más que el futuro".

Pero el cantante no se ancla en el pasado, sino que lo usa. "Siempre es importante seguir, muy importante, pero recordar lo que has hecho te da fuerza para seguir soñando", hacía ver.

En el corazón del intérprete hay también acercándose a los 80 mucha gratitud. "Quiero daros las gracias por todos estos años donde habéis sido el motor de mi vida y dar las gracias también a mi familia por haberme dado la oportunidad de ser libre, la libertad ha sido el mayor de todos mis privilegios", les dice a sus fans.

Julio Iglesias pasa los días junto a su esposa Miranda Rijnsburger, de la que recientemente hablaba: "Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma".

El cantante se quejaba también de los rumores sobre su salud: "A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas".