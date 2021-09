Mazón insta la Generalitat a involucrar-se en els projectes de centres de congressos d'Alacant i Elx

Així s'ha pronunciat Mazón aquest dijous en declaracions als mitjans durant la inauguració del III Fòrum d'Excel·lència Directiva (Fexdir21), on ha indicat que el govern autonòmic va rebre la proposta en la reunió que van mantindre les dos administracions, però que encara no se li ha convocat a cap nova trobada a aquest efecte. No obstant açò, ha incidit que seguiran insistint.

D'altra banda, ha assenyalat que les negociacions amb l'ajuntament per al Palau de Congressos d'Alacant van "avançant a molt bon ritme". Així, encara que ha apuntat que la partida per a l'avantprojecte de l'esborrany està consignada, ha rebutjat "fer la quiniela" sobre quan es podrà inaugurar el centre.

Respecte al centre d'Elx, ha indicat que té previst una "trobada privada" amb el consistori il·licità per a "oferir fumata blanca al més prompte possible". També ha remarcat la importància de l'eix Elx-Alacant per a la corporació provincial.