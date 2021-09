Iker Casillas critica el agobio de la prensa que le espera en el colegio de sus hijos: "​Y así todos los días..."

Desde que anunciaron oficialmente su divorcio, ya han sido varias las veces que Iker Casillas y Sara Carbonero se han dejado ver juntos, demostrando que siguen manteniendo buena relación. Recientemente, ha sido en una terraza de Madrid donde han compartido tiempo.

Sobre esto ha querido preguntarle este jueves la prensa en la puerta del colegio de sus hijos, pero el futbolista no se ha tomado demasiado bien la presencia de los periodistas allí. El exportero del Real Madrid ha decidido sacar el móvil y grabar a los reporteros, y ha subido el vídeo a su cuenta de Instagram.

"Esto es lo que suele ocurrir todos los días", se ha quejado el guardameta. "Y así todos los días en la puerta del cole, así que si luego decimos que no estamos agobiados por estar aquí, pues imaginaos un poco lo que es todos los días constantemente llegar al cole y tener aquí a la gente".

"Ese es el problema, que no respetan ni en el cole", ha continuado criticando. "Solo para que la gente vea cómo estamos todos los días, así todos los días, para que lo vea la gente".

Después, la agencia Europa Press ha conseguido hablar algo con él y preguntarle también cómo veía la relación de Sara Carbonero y Kiki Morente, a los que se les ha vuelto a ver juntos.

"¿Tú crees que a la gente le importa lo que yo haga? ¿A ti te importa o a la gente le importa?", le ha preguntado Iker Casillas. "Que la gente nos deje vivir tranquilos [...] ¿A ti o a la gente le importa realmente lo que hagan los demás? Cada uno tiene que preocuparse de lo suyo".

"Si me preguntas y ves que no te contesto, lo normal es que entiendas que es que no tengo que decir nada absolutamente", ha respondido. "Si vienes otra vez, como has venido alguna vez, te contesto educadamente. Pero no me preguntes más porque no te voy a contestar".