Els directors de programes per a fons europeus cobraran com un director general i part del seu salari serà variable

Així ho indica el decret 121/2021 del Consell, de determinació de retribucions de les direccions de programes vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència, que ix publicat aquest dijous al Diari Oficial i que entra en vigor aquest divendres.

Segons s'explica en la resolució, el sou d'aquests directors haurà d'equiparar-se al de les persones titulars de direccions generals del Consell en les respectives lleis de pressupostos anuals de la Generalitat, al llarg de la durada del seu contracte, que serà com a màxim de quatre anys.

No obstant açò, les retribucions es distribuiran en un 88% fix i un 12% variable que es percebrà en funció del compliment d'objectius.

També s'estableixen els criteris per a valorar el compliment: Les persones responsables del nomenament de les directores o els directors de programa valoraran el compliment dels objectius establits, resoldran l'import total anual a abonar pel concepte variable i autoritzaran el seu abonament.

Com ja es va informar després de l'acord del Consell del passat divendres, cada conselleria podrà nomenar un director o directora de programa, en termes consolidats amb les seues entitats del sector públic instrumental adscrites. La persona titular de la conselleria d'adscripció responsable del nomenament decidirà si aquest es fa en el si de la pròpia conselleria o en alguna de les seues entitats adscrites.

Sense menyscapte de l'establit a l'apartat anterior, els departaments del Consell (Presidència i conselleries) que presten servicis transversals relacionats amb els fons Next Generation-EU, a la resta de departaments o exercisquen competències de supervisió o coordinació tècnica de fons europeus i de l'acció del govern, podran, si ho consideren necessari, i en favor a l'acompliment de les seues funcions amb l'agilitat, l'eficàcia i l'eficiència requerides pels fons europeus, nomenar addicionalment, un altre director o directora de programa.

Per causes degudament justificades, vinculades a la competitivitat externa, la complexitat tècnica del programa o l'especial qualificació requerida, el Consell podrà autoritzar l'augment del nombre de llocs de direcció de programes en les conselleries, prèvia proposta motivada per part del responsable del seu nomenament, que haurà d'acompanyar-se d'un informe emès per la Direcció general de Coordinació de l'Acció del Govern de la Presidència de la Generalitat.

Aquest decret faculta a la persona titular del departament amb competències en matèria de coordinació de l'acció del govern per a executar i desenvolupar aquest decret; sense perjuí de les facultats de la persona titular de l'òrgan que les exercisca per a dictar instruccions i ordres de servei.