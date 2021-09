El PP advocarà per una major transparència del Consell i que les partides de memòria històrica vagen a ajudes per covid

Segons ha assenyalat Pastor en un comunicat, "crida molt l'atenció i és un atropellament a la transparència que en més de cent ocasions en les quals el grup popular ha sol·licitat accés a informació haja sigut necessària la intervenció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana".

Per açò, des del PP presentaran el Debat de Política General "una sèrie de mesures per a contrarestar i corregir aquesta clara falta de transparència per part del Consell". En aquest sentit, els 'populars' proposen un "reforçament" de l'òrgan garantista de la matèria, el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana.

"Volem deslligar al Consell de Transparència de la tutela per part de la Conselleria i adscriure aquest òrgan a les Corts quant a la seua organització, funcionament i capacitat pressupostària", ha detallat el diputat, que a més explica que vol dotar aquest òrgan "d'una oficina tècnica potent que li permeta assumir les funcions que li encomana la Llei i resoldre-les amb eficàcia, agilitat, prestigi i independència". Així mateix, el PP vol atribuir al Consell de Transparència potestat sancionadora.

Referent a la memòria històrica, Pastor ha assenyalat que la Comunitat "travessa un moment d'excepcionalitat amb motiu de la pandèmia i atendre les necessitats dels valencians ha de ser el més urgent ara mateix". Així, ha insistit que tots els recursos possibles "han de destinar-se a les urgències dels valencians".

Al seu juí, "no té cap sentit i és difícil d'entendre que els comerciants estiguen asfixiats per la pujada del rebut de la llum i que el Consell no destine tots els recursos possibles a ajudar-los". Per açò, el PP presentarà una proposta de resolució al Debat de Política General perquè "temporalment se suspenguen les partides de memòria democràtica, que ascendeixen a més de 600.000 euros, i es destinen a pal·liar problemes actuals dels valencians com pot ser ajudes al comerç o a les famílies nombroses".