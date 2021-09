Universidades de EUt+, incluida la UPCT, impulsan estudios de Biotecnología Ambiental

El acuerdo se enmarca en las acciones impulsadas en el seno de EUt+, el nuevo consorcio de universidades tecnológicas de la Unión Europea del que forma parte la UPCT, y contempla actuaciones para impulsar el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. También incluye el intercambio de materiales educativos y de investigación, publicaciones e información académica, señala Rafael Toledo, coordinador en la UPCT de la Universidad Europea de Tecnología.

EUt+ es una de las apuestas estratégicas del equipo de Gobierno de la UPCT. Está previsto ofertar títulos comunes europeos en 2023, lo que permitirá que los alumnos se formen durante sus estudios de grado, máster o doctorado en los diferentes campus de la nueva la Universidad Europea de Tecnología y logren un título homologado y reconocido en la Unión Europea.

La rectora y el coordinador participan esta semana en una reunión de trabajo que se está desarrollando en Limassol, donde se encuentra la Universidad Tecnológica de Chipre, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

EUt+ es el único de los 41 consorcios universitarios integrado por universidades exclusivamente tecnológicas donde la Ingeniería tiene un papel relevante. Está formado por las universidades Technical University of Sofia (Bulgaria), Cyprus University of Technology (Chipre), University of Technology of Troyes (Francia), Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences (Alemania), Technological University Dublin (Irlanda), Riga Technical University (Letonia) y la Technical University of Cluj-Napoca (Rumanía).

La participación de la UPCT en EUt+, una iniciativa respaldada por el programa Erasmus+, cuenta con el apoyo financiero de la consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la CARM a través de los presupuestos de 2021.