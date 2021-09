Concha Velasco desvela la forma en la que Andreu Buenafuente le salvó la vida

Lazos de sangre regresó a la parrilla televisiva de La 1 este miércoles y lo hizo con Concha Velasco como protagonista. La actriz ofreció una entrevista en directo justo después de retirarse de los escenarios en el teatro Bretón de Logroño.

Durante la emisión, recordó uno de los momentos más duros de su vida. Un instante que, no obstante, tuvo un final feliz.

"Había perdido mi casa porque me había ido a un hotel con mi perrita y salió por la tele Paco Marsó diciendo que nunca me había querido", explicó.

En ese momento, contó: "Cogí todo lo que tenía en el minibar y me tomé un bote de pastillas", confesó, aunque matizó: "No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor".

Tras esta acción, la actriz indicó que cambió de canal y apareció Andreu Buenafuente realizando un monólogo. "Me dio un ataque de risa y lo vomité todo. Llamé al médico del hotel que me dijo: 'Bueno, se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente'", relató la intérprete.

Un momento muy duro que más tarde le confesaría al propio presentador y cómico, lo que haría que comenzasen a tener una estrecha relación.

