Marina confirma que ha vuelto con Jesús en 'La última tentación': "No le quiero poner nombre, es muy reciente"

Aunque era un secreto a voces, Marina confesó este miércoles su reconciliación con Jesús. Y lo hizo en la segunda entrega de La última tentación, en Telecinco. Era algo que se especulaba por varias indirectas que la sevillana había lanzado en sus vídeos de Mtmad, por los escenarios similares de sus fotografías en las redes sociales y por todo el tiempo que pasan juntos.

Según contó Marina en una conversación con Mayka Rivera, todo comenzó en el viaje que ambos compartieron a México, aunque, al tratarse de algo muy reciente, prefería no ponerle nombre a la relación.

“Me siento bien con él, me hace estar bien, me siento segura, querida… y poco a poco. ¡Yo qué sé! No puedo decir a día de hoy que somos novios, porque es todo muy reciente y tiene que pasar el tiempo", contó. Más tarde, comparó a Jesús con Isaac y Lucía, asegurando que la diferencia principal era que el sevillano realmente sentía amor por ella.

Isaac opinó al respecto cuando Julián le comentó que la pareja estaba empezando, y se mostró bastante escéptico sobre el movimiento de Marina: “Ella no ha vuelto con él porque se haya arrepentido de salir conmigo y lo echase de menos. Ella lo ha hecho porque, cuando la dejé, se vio sola y dijo que ahora su apoyo iba a ser Jesús”.

Cabe recordar que la pareja acabó en la tercera edición de La isla de las tentaciones, cuando Marina le fue desleal a Jesús y comenzó una nueva relación con Isaac, que terminó, asimismo, cuando este la rompió y empezó con Lucía, que hasta ese momento era amiga de Marina también. “Ya tienes que querer a una persona para, después de pasar por eso, volver a intentarlo” opinó Julián al respecto.