Hiba Abouk enumera en 'La Resistencia' cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes

Por primera vez esta temporada, Broncano formuló sus dos preguntas favoritas a una invitada: "Dinero y relaciones sexuales el último mes. Llevaba desde mayo sin hacerlas y son preguntas guapas, es divertidísimo porque la gente lo pasa fatal", afirmó el presentador.

La 'víctima' de esas preguntas este miércoles fue Hiba Abouk que, entre risas, no tuvo ningún problema en responder a las cuestiones que le planteó el conductor del programa de Movistar.

"Me habían dicho que hoy no las ibas a hacer...", afirmó la actriz, que respondió a la pregunta del dinero diciendo que "he trabajado bastante, como para estar formando a mi familia y tener muchos hijos más. Puedo mantener una generación entera".

Hiba Abouk, en ‘La Resistencia’. MOVISTAR

Respecto a las relaciones sexuales en el último mes, Broncano le aclaró que "un coito clásico vale un punto y 0,5 la masturbación". Abouk señaló que "te voy a ser sincera, he visto muy poco a mi pareja -Achraf Hakimi, jugador del París Saint-Germain- en el último mes".

La actriz cerró los ojos para calcular y respondió riéndose que en total había sido "6,5 veces", arrancando los aplausos del público presente en la platea del teatro Príncipe Gran Vía.