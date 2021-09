Óscar Casas, en 'El hormiguero': "Me he llegado a ver capítulos enteros de una serie sentado en el váter"

El hormiguero recibió este miércoles la visita de Blanca Suárez y Óscar Casas, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, Jaguar, que desde hoy se puede ver en Netflix.

"Está situada a principios de los 60 en España, después de la II Guerra Mundial, cuando dirigentes nazis se refugian en distintos países y uno de esos es España. Nosotros somos supervivientes de diferentes campos de exterminio y en mi caso, mi personaje tiene ansia de venganza", comentó la actriz.

Sobre la serie, Suárez añadió que "es una historia que se conoce muy poco, no sabemos los cientos de miles de españoles que se refugiaron en toda Europa huyendo de la Guerra Civil española y se quedaron en los campos de concentración. Tampoco cuantos los nazis huyeron por todo el mundo, incluido nuestro país".

"Es una historia que se conoce muy poco", @blancasuarezweb nos habla de la historia de "JAGUAR" #SuárezCasasEH pic.twitter.com/9AB9O9ToyM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2021

Tras hablar de su nuevo trabajo, Pablo Motos quiso pasar al lado más personal de los actores, y dada la confianza con ambos, lo hizo sin tapujos. Aunque el dato más sorprendente lo dio el hermano de Mario Casas.

"Me gusta estar mucho tiempo sentado en el retrete, me he llegado a ver capítulos enteros de una serie de Netflix en el váter, es mi momento", admitió el actor ante la cara de sorpresa de su compañera de reparto, que exclamó: "¡Qué dolor!".

Blanca Suárez, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y añadió que "he llegado a estar tanto rato haciendo caca que he vuelto a hacer del tiempo que había pasado en el baño". Motos le contestó: "Es muy bonito, has hecho caca y luego, has vuelto a hacer más, has hecho cacaca".

"Yo tardo dependiendo de lo que esté leyendo, pero sí que es verdad que luego te levantas un poco cojo porque se te duermen las piernas", comentó el presentador. Para concluir, Casas señaló que "soy incapaz de hacerlo en cinco minutos. Me levanto con la sensación de que no he terminado".