Seis planes para este fin de semana en Madrid: la Cenicienta en el Real y una Consagración de la Primavera africana

Lo más destacable de este fin de semana es que la Comunidad de Madrid recupera el 100% del aforo en teatros, cines, museos, auditorios, bibliotecas y monumentos. Así que disfrutemos de la ópera más divertida de Rossini, la riqueza arquitectónica de la ciudad, los espacios abiertos para la cultura, las experiencias inmersivas más avanzadas, el flamenco y la danza, todo ello facilitado especialmente para la participación de la juventud.

1. Ópera - 'La Cenerentola' de Gioachino Rossini

Estreno joven en el Teatro Real Fundación Amigos del Teatro Real - Oner Estudio

Nada mejor para comenzar la temporada de ópera en el Teatro Real que la alegría y el humor colorista de La Cenerentola (1817) de Rossini, que a partir de este fin de semana inicia sus representaciones. El conocido cuento de La Cenicienta, versionado por Charles Perrault en 1697, lo tomó el libretista elegido por Gioachino Rossini, Jacopo Ferreti, y prescindió de la madrastra, los ratones, el zapato perdido y otros elementos mágicos, e introdujo una estructura de comedia de salón y disfraces que confunden al sirviente con el amo. Añadió de paso algunos apuntes moralizantes en la definición de la protagonista, tan bondadosa perdonando las afrentas de sus arpías hermanastras. El Teatro Real ha tenido la encomiable idea de llenar de público joven su primera función de la temporada y a fe que lo consiguió. El pasado lunes se realizó un preestreno joven de La Cenerentola, destinado exclusivamente a menores de 35 años, un público que permaneció atento durante la función y entusiasta tras caer el telón. Esta iniciativa se enmarca en un ambicioso plan, El Real Joven, compuesto por diversas acciones como ofrecer entradas a 20 euros para menores de 26 años y a 30 euros para los que estén entre 26 y 35, durante toda la temporada que ahora se inicia. Además, los preestrenos jóvenes se repetirán esta temporada al menos en otros tres títulos (Parténope, La Bohème y Nabucco). En la producción que nos ocupa, la comicidad y el carácter bufo de La Cenerentola se consigue a través de interpretaciones tan jocosas como la de Renato Girolami en el papel de Don Magnifico; o el desparpajo escénico de Florian Sempey como Dandini, papel en el que alternará con Borja Quiza. A ese carácter cómico también contribuye el precioso vestuario de Esther Bialas, un divertido coro masculino caracterizado como clones del compositor y una puesta en escena en que proyecciones y diversos elementos móviles engañan al espectador constantemente en un juego de perspectivas. Karine Deshayes encarna a la protagonista que intenta ganarse el favor del Príncipe, sin reconocerle, protagonizado por el tenor Dmitry Korchak que desplegó un bello canto. Atenta dirección de Riccardo Frizza al frente de la Orquesta titular, en esta celebración de la inventiva rossiniana llena de gran música que, por momentos, recuerda al Mozart más festivo.

Hasta el 9 de octubre / Teatro Real / de 16 a 250 euros

2. Electrónica visual y Experiencias inmersivas - L.E.V. MATADERO

Instalación de Realidad Virtual en LEV MATADERO Adolfo Ortega

Matadero Madrid presenta este fin de semana la tercera edición de L.E.V. Matadero, el Festival de Electrónica Visual y Experiencias Inmersivas, un recorrido espectacular por lo más vanguardista de la creación artística en este terreno, diseminado por los espacios de que dispone el inmenso centro cultural madrileño. Como novedad en esta edición, cuatro instalaciones audiovisuales de gran formato toman diferentes espacios de Matadero: Impulse de Martin Messier (Canadá) es una fascinante instalación en que decenas de circuitos conectan varios paneles metálicos y se iluminan rítmicamente, generando un complejo entramado sonoro en la oscuridad del Plató de Cineteca. En otra sala, el libro pop-up Acqua Alta. Crossing the mirror, del dúo creativo Adrien M & Claire B (Francia), cobra vida y nos descubre una poética historia gracias a la Realidad Aumentada que percibimos desde unas tabletas. Una especie de viaje cósmico recordando la epopeya de Yuri Gagarin y el apocalipsis desplegado en Washington DC con estética de videojuego, completan este recorrido por las instalaciones. La sección VORTEX nos adentra en nueve experiencias de Realidad Virtual desarrolladas por jóvenes artistas, que podemos experimentar con cascos o gafas VR y mandos para interactuar con las manos. El dúo de artistas Fabito Rychter y Amir Admoni, presenta su trabajo Gravity VR, un viaje a través de un mundo caótico habitado por dos curiosos hermanos, en el que pareces flotar ingrávido, rodeado de centenares de objetos que puedes asir (virtualmente), y en el que acabas descendiendo en caída libre. La experiencia se realiza sentado, porque si no más de uno se daría de bruces con el suelo. Muy destacables también otro par de propuestas artísticas: I will sleep when i'm dead de Jeanne Susplugas, que se adentra en un imaginario cerebro repleto de objetos cotidianos y señales que aparecen entre neuronas esparcidas en un espacio 3D; Of hybrids and strings, de la artista australiana afincada en Valencia, Lauren Moffatt, que nos deposita en un oscuro bosque donde surge la vegetación entre cristales gigantes y cuerdas infinitas, nuestros dedos se transforman en flores y un delicado personaje imita todos nuestros movimientos. El festival se completa con varios conciertos y espectáculos audiovisuales que tendrán lugar en la sala Azcona de Cineteca. En definitiva, L.E.V. MATADERO nos ofrece este fin de semana una variada programación de experiencias lúdicas, asombrosas, divertidas y cautivadoras, que no debemos dejar pasar.

Hasta el 26 de septiembre / Matadero de Madrid / desde 10 euros

3. Danza - Pina Bausch Foundation / École des Sables / Sadler’s Wells

'École des Sables' interpretando una coreografía de Pina Bausch Maarten Vanden Abeele

Teatros del Canal recibe el legado de la gran dama de la danza, Pina Bausch, fallecida en 2009, en un intercambio de la fundación alemana que lleva su nombre con el centro École des Sables, dedicado a la danza contemporánea y tradicional africana, y Sadler's Wells, emblemática organización británica de danza. Esta es la primera colaboración entre las tres instituciones y nos ofrecen dos coreografías: The Rite of Spring (La Consagración de la Primavera) la mítica creación de Pina Bausch estrenada en 1975, ejecutada sobre un suelo de arena húmeda, estará interpretada en esta ocasión por un conjunto de 38 bailarines de 14 países africanos. Fiel a la composición de Stravinsky, esta obra fundamental examina rituales inflexibles con el sacrificio del “elegido” que cambia la estación de invierno a primavera. Para la segunda obra, common ground[s], Germaine Acogny, “la madre de la danza africana contemporánea” y fundadora del École des Sables, se une a Malou Airaudo, una antigua miembro del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch que ha interpretado personajes principales en muchas de las obras de Bausch. Esta obra, creada e interpretada por estas dos mujeres, refleja sus historias, experiencias emocionales y territorio común. La idea del intercambio es el núcleo de este programa doble que asemeja un cruce de caminos o punto de encuentro entre la tradición europea y el vigor de la danza africana, al que podremos acercarnos con avidez y curiosidad artística.

Hasta el 26 de septiembre / Sala Roja de Teatros del Canal / de 9 a 40 euros

4. Arquitectura - Festival Open House

Open House abre las puertas de algunos espacios arquitectónicos BALDESCA SAMPER

Siguiendo con los festivales, Open House es el festival de arquitectura y ciudad que tiene lugar un fin de semana al año en más de 40 ciudades de todo el mundo. En Madrid se celebra desde 2015 a finales de septiembre y permite realizar visitas guiadas a un centenar de espacios de la ciudad que normalmente están cerrados al público, así como rutas exteriores que nos abrirán los ojos a la arquitectura al aire libre sobre la que no hemos reparado nunca, a pesar de que pasemos a su lado a diario. El festival tiene tanto éxito que las visitas con inscripción previa ya están todas agotadas (aunque se advierte que las cancelaciones posibilitarán más plazas disponibles), pero hay otras muchas que no necesitan inscripción y sólo hay que acercarse al lugar con cierta antelación y hacer la cola correspondiente. Rutas que nos acercarán all Modernismo madrileño, el Paseo de la Castellana o nos descubrirán el rol del arquitecto y lo importante que es transformar la ciudad según las necesidades de nuestra sociedad, como en el recorrido por Matadero diseñado para hacerse en familia (OPENFAMILY - Sentir la arquitectura). También abrirán sus puertas edificios como la Casa de Cisneros, en la Plaza de la Villa, estudios de arquitectura como Morph Estudio, el Hotel Palace, el Palacio López Dóriga o los jardines de El Capricho, en todos los casos con visita guiada. En la web se pueden consultar todos los espacios, rutas y estudios que forman parte del festival, y ‘edificarse’ unos planes de fin de semana al gusto de cada cual.

Hasta el 26 de septiembre / diversos espacios / gratuita con o sin inscripción

5. Flamenco - Suma Flamenca Joven

La joven danzaora Estela Alonso Carlos Sánchez

El Festival Suma Flamenca ofrece una perspectiva anual de la actualidad de este género en Madrid desde hace más de quince ediciones, cuando se celebraba en el entrañable Teatro Albéniz (al que da pena acercarse y recordar lo mucho que allí escuchamos), y desde hace unos años en los Teatros del Canal. En todo este tiempo, además de dar cabida a los artistas más representativos y consagrados de este arte internacional, ha presentado a más de 200 artistas jóvenes de la guitarra, el cante y el baile, apadrinados por las grandes figuras del arte flamenco. Como antesala de la Suma Flamenca propiamente dicha, este año se plantea un nuevo ciclo: Suma Flamenca Joven, una muestra de concertistas de guitarra, cantaores y bailaores menores de 30 años que se desarrollará este fin de semana en sesiones de viernes, sábado y domingo. En cada una de estas tres oportunidades, podremos escuchar a un representante de cada campo mencionado. Así nos llegarán las guitarras en concierto de Ángel Flores, Yerai Cortés y Álvaro Martinete, abriendo sus respectivas veladas. Ángeles Toledano, El Purili y Lela Soto 'Sordera' mostrarán su cante y, por último, tres bailaoras cerrarán cada sesión flamenca: Rebeca Ortega, Estela Alonso (que se denomina danzaora) y Macarena Ramírez.

Hasta el 26 de septiembre / Teatros del Canal / de 9 a 20 euros

6. Familiar - Espacio Abierto en La Quinta de los Molinos

Espectáculo de Aracaladanza en La Quinta de los Molinos Cedida

La Quinta de los Molinos es un jardín con carácter mediterráneo que se encuentra en el último tramo de la calle Alcalá. En su interior se ubica Espacio Abierto, centro cultural del Ayuntamiento de Madrid con un programa estable y riguroso de actividades: espectáculos, talleres y propuestas de diversa índole que pretenden iniciar en el teatro, la danza, la música, el cine, la fotografía, las artes plásticas y visuales, la gastronomía, las nuevas tecnologías, la literatura, el paisajismo, la naturaleza y toda forma de creación que pueda ser compartida, aprendida y disfrutada. Este fin de semana inicia su programación con varias iniciativas: El nuevo espectáculo de la compañía Aracaladanza, Quintaneando, pensado para un público familiar, tiene como protagonistas a cinco bailarines que interpretarán cinco piezas del repertorio de la compañía, adaptadas y pensadas para Espacio Abierto y el parque que lo acoge. Llega con el deseo de abrir una rendija a la esperanza con el añadido de una pizca de buen humor, diversión y fantasía. (d)Espacio es una propuesta sensorial de juego en familia, con plumas pequeñas y blancas como elemento canalizador, para recordarnos la belleza, la levedad, el movimiento lento, el ritmo que necesitamos y merecemos en un mundo de prisas y exigencias. Es una actividad para bebés acompañados por un adulto. Por último, Aída Pérez nos invita a una 'gymkana' fotográfica en familia (La puerta secreta) donde cada equipo tendrá que descubrir una puerta secreta, escondida en el parque de la Quinta. A partir de ahí, esta temporada de Espacio Abierto seguirá dando continuidad a los programas estables de música y teatro del centro, liderados por Cross Border Project (Mundo Quinta) y Acción por la Música (#HazQueSueneLaQuinta). El circo y el cine recuperan su presencia en la programación del centro, de la mano de Accidental Company (Malabareando), EcoCam Fotografía Reciclada (Cine en lata) y Zampanò Producciones (El bosque humano). El centro cuenta con café-jardín, urbanoteca, auditorio, aulas, etc. En definitiva, y atendiendo al espíritu que lo inspira, se trata de un Espacio para disfrutar, conocer, escuchar, participar, preguntar o descubrir. Abierto al arte, la creación, el juego, la convivencia, el encuentro, el aprendizaje y la formación.