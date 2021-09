Lorena Edo, 'GH 14', tras su polémica con Frigenti: "No hay visibilidad en televisión de la gordofobia, hay que alzar la voz"

Lorena Edo ha resurgido en los medios de comunicación tras mostrar un vídeo de Miguel Frigenti y su madre criticándola por su peso hace 8 años, mientras concursaba en Gran Hermano 14. El periodista, que entró en Secret Story confesando que había sufrido bullying, ha sido retratado por la valenciana.

Las imágenes llamándola "elefante" e instándola a dejar de comer han impactado a los colaboradores de Telecinco y ha obligado a la madre de Frigenti a pedir perdón por las palabras. Sin embargo, en una reciente entrevista, Edo ha asegurado que no se cree las disculpas.

"Han pasado ocho años desde que ocurrió todo y pide disculpas ahora porque yo he hecho públicos los vídeos. ¿Qué otra opción tiene? En caso de que no se hubieran sacado a la luz no hubiera existido ese perdón", ha comentado muy enfadada.

Sin duda, estos comentarios vejatorios son solo la punta del iceberg de lo que Lorena ha tenido que soportar antes y después de concursar en el reality. La ahora esteticista ha aprovechado el altavoz para poner de nuevo el foco en la gordofobia que existe aún en la sociedad.

"Aunque lo que denuncio públicamente pasó hace ocho años, algunas personas siguen creyendo que necesitamos su aprobación física y se permiten opinar y juzgar sobre ello", ha denunciado. "Pensamos que la sociedad ha avanzado pero la verdad es que no. Es un problema educacional".

Por eso, considera que su testimonio es muy importante para que la gente se dé cuenta de sus actos y cambie. Asegura que no es habitual ver historias como las suya en las pantallas y cree que la representación es esencial para conseguir marcar una diferencia.

"No hay visibilidad a nivel televisivo con el tema de la gordofobia. Por eso quiero alzar la voz, quiero dar visibilidad, que estas imágenes tan duras sirvan para algo", ha recalcado.

Por suerte para ella, ha estado muy arropada desde que decidiera señalar a Frigenti por su comportamiento. Otras compañeras de concurso como Miriam y Desiré han hablado sobre el bullying que habían sentido por parte del colaborador y más allá confirma que ha vuelto "a sentir esperanza en las personas" por la respuesta en redes tras publicar el polémico vídeo.

Ha lanzado un mensaje claro definiéndose como defensora de todos aquellos que han tenido que pasar por lo que ha pasado ella: "Quiero animar a todos aquellos que hayan sufrido algún tipo de delito de odio a que lo denuncien. No estáis solos. Pese a que haya personas con el alma fea, hay otras muchas dispuestas a tender una mano. Muchos se dedican a ello y están preparados para ayudarnos. Que nadie os calle. A mí me tenéis aquí".