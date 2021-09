Sánchez evita aclarar si él autorizó la entrada de Ghali: "El Gobierno actuó conforme a la ley"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que el Ejecutivo hizo "lo que debía" y "como debía", de acuerdo con la ley, al permitir la entrada en España por razones humanitarias del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Sánchez avaló la actuación del Gobierno en este asunto en rueda de prensa en Nueva York al ser preguntado por la decisión judicial de llamar como investigada por este caso a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha Gonzalez Laya. Eso sí, el jefe del Ejecutivo evitó aclarar si él autorizó la operación.

El jefe del Ejecutivo subrayó que España permitió la entrada de Gali atendiendo a una petición humanitaria "para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir", y que entró, según las investigaciones, sin documentación. "Esta es la cuestión y España dio una respuesta humanitaria a una petición que se le hacía. Por tanto -añadió- el Gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a esa cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley".

Las palabras de Sánchez se producen después de que este martes se supiera que el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado como imputada a González Laya en relación con el llamado 'caso Ghali'.

Estas palabras llegan días después de que el juez Rafael Lasala ha decidido llamar como investigada en el caso Ghali a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El instructor quiere interrogarla sobre la entrada del líder del Frente Polisario en España el pasado 18 de abril por la Base Aérea de Zaragoza para atenderle por covid en un hospital de Logroño.

La fecha de la declaración de la exministra no se ha fijado todavía porque no se la ha localizado para entregarle personalmente la citación. En su testimonio, Villarino precisó que la decisión de la entrada del líder saharaui en España fue de Arancha González Laya, "pero no solo ella".