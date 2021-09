Sonia Ferrer: "El físico no es primordial, si no la tele estaría llena de modelos"

Sonia Ferrer llega puntual a nuestra cita en el parque del Retiro de Madrid. Es fácil reconocerla, porque, incluso en las noches más oscuras, su sonrisa sempiterna no tiene rival. Camaleónica e incansable, Sonia es madre por encima de todo. Tal vez por eso se adapta bien a los cambios impredecibles de la pequeña pantalla y los convierte en oportunidades de éxito. Colaboradora habitual de los programas de Telemadrid, espera, sin agobios, que pronto lleguen más proyectos.

¿Tu sonrisa es una pose o es una forma de entender la vida? No es algo que trabaje o que fuerce, sonreír va en mi carácter optimista. Eso no significa que no vea los problemas de la sociedad y los míos propios, pero me considero una afortunada y eso me ayuda a relativizar todo lo que me ocurre o me preocupa.

Hace unas semanas confesaste que estuviste a punto de morir por una negligencia médica, ¿nunca has querido demandar? No estuve a punto de morir. Se han hecho muchas interpretaciones de lo que conté sobre un tumor de hueso que me estrangulaba la médula y que me podía haber dejado postrada en una silla de ruedas. En su día pensé en buscar justicia, incluso ir a los médicos para enseñarles el diagnóstico, pero nunca lo hice. No me recreo en lo malo.

"Hay problemas que son tan importantes que acaban convirtiéndote en otra persona"

Además de esta, ¿cuántas veces más has nacido? He nacido todas las veces que he superado una situación adversa. Hay problemas que son tan importantes que acaban convirtiéndote en otra persona. Aunque la esencia siempre sea la misma, los matices son siempre distintos. Nacer varias veces en la vida es sano, porque es reflejo del crecimiento y la evolución.

¿Ha cambiado mucho España desde aquella época en la que presentabas Gente? El paso del tiempo ha hecho que todos seamos diferentes. En cualquier caso, creo que sería más acertado decir que ha cambiado mi perspectiva, porque yo tampoco soy la misma, la madurez da otro punto de vista. España ha cambiado y, aunque con matices, creo que ha sido para mejor.

Ahora eres colaboradora de varios programas, ¿echas de menos presentar? Por supuesto que sí, porque he tenido la suerte de trabajar en proyectos que me han ilusionado desde el principio. Ahora como colaboradora también estoy aprendiendo y disfrutando, aunque me falta esa cercanía con la redacción que tienes cuando presentas.

¿Hay algún programa que no presentarías o en el que no trabajarías? Rotundamente no. Me encantaría hacer cosas distintas, defender formatos a los que no me haya enfrentado nunca. Soy una mujer de retos.

¿Eres carne de reality? Si te invitaran, ¿irías? No me lo he planteado, porque en este momento no lo necesito, pero nunca se sabe. No cierro ninguna puerta.

"Hubo una época en la que en televisión se ganaba mucho dinero y quienes tuvieron la suerte de trabajar se hicieron de oro"

¿La televisión hace millonarios? La realidad es que hubo una época en la que en televisión se ganaba mucho dinero y, por lo tanto, quienes tuvieron la suerte de trabajar se hicieron de oro. Hoy en día los sueldos no tienen nada que ver con los de entonces.

¿Tu belleza ha sido un hándicap o un trampolín? Creo que ninguno de los dos extremos. Indudablemente, cuando uno se dedica a hacer imagen el aspecto físico es muy importante, pero no es lo primordial, porque sino la tele estaría llena de modelos. Nunca he sentido que le deba mi vida a mi aspecto físico ni tampoco le reprocho absolutamente nada.

Se te ve enamorada de Sergio, tu novio. A priori, tenéis vidas distintas, ¿es cierto eso de que los polos opuestos se atraen? Tenemos trabajos muy diferentes, pero nos parecemos más de lo que te puedas imaginar. Con el tiempo he aprendido que los polos opuestos no se atraen, sino que se repelen. Si no caminas en una misma dirección, no hay nada que hacer.

"Aunque yo creía que no encontraría un amor como el que vivo, al final siempre aparece"

¿Cuántos sapos hay que besar para que aparezca el príncipe? Los que sean necesarios. Aunque yo creía que no encontraría un amor como el que vivo, al final siempre aparece. Hay que tener paciencia y no ser conformista.

Eres madre de una hija preadolescente, ¿te preocupa que se tenga que enfrentar a tantos problemas en la sociedad? Sí, es un planteamiento difícil, pero debe aprender a convivir con lo bueno y lo malo. Laura es una niña que solo me da alegrías. En el colegio me felicitan continuamente por su comportamiento y entre nosotras hay una gran complicidad que espero que el tiempo no quiebre. Le intento dedicar todo el tiempo de calidad posible, porque la comunicación es fundamental.