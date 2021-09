Macron y Biden entierran el hacha de guerra por la crisis de los submarinos y acuerdan reunirse en octubre

Emmanuel Macron y Joe Biden han bajado los decibelios del choque entre París y Washington a cuenta del acuerdo estratégico y militar conocido como AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que da ventaja a estos últimos en lo referente a los submarinos al mismo tiempo que Francia pierde terreno en esa área. De hecho, el Elíseo llegó a llamar a consultas a los embajadores y elevó el roce a crisis diplomático.

Días después de lo más álgido de la crisis Biden y Macron han hablado por teléfono y el presidente estadounidense se ha mostrado comprensivo con la posición francesa y se han emplazado a una reunión presencial en octubre para terminar de sanar la relación entre países. Otro de los actores en discordia, en cambio, es Boris Johnson, y el primer ministro británico ha pedido a Macron "controlarse" y "darle un respiro" en el marco de la crisis.

"Creo que es hora de que uno de nuestros amigos más queridos del mundo se controle y nos dé un respiro", ha señalado Johnson hablando en una mezcla entre francés e inglés, según ha recogido el diario británico 'The Guardian'.

Johnson no se ha mostrado tan cercano a las quejas de Macron y, de nuevo, ha defendido el acuerdo a tres bandas y ha recalcado que se trata de un "gran paso adelante" en materia de seguridad global. "Son tres aliados de ideas muy afines que se están hombro con hombro creando una nueva asociación para el intercambio de tecnología", sostuvo, antes de añadir que "no se trata de una confrontación con China", aunque el trasfondo del pacto sí que muestre eso: se trata de posicionarse en la región del Indo-Pacífico.

"Promoveremos un intercambio más profundo de información y tecnología, fomentaremos una integración más profunda de la ciencia, la tecnología, las bases industriales y las cadenas de suministro relacionadas con la seguridad y la defensa y, en particular, profundizaremos significativamente la cooperación en una variedad de capacidades de seguridad y defensa". Esa es la descripción que hacen los firmantes del acuerdo, que permitirá a los tres países compartir tecnología para hacer frente a las amenazas cibernéticas.

Tiene que ver también con la inteligencia artificial a través de sistemas de largo alcance y submarino. Biden no califica esto como un ataque a China, sino como una intención de posicionarse en la región en un momento en el que el orden internacional está cambiando. De momento, el pacto permite a la Armada australiana contar con acceso a tecnología necesaria para la fabricación, por primera vez, de submarinos de propulsión nuclear, algo que pone fin al acuerdo del país oceánico con Francia para la fabricación de submarinos de diseño francés y que ha desatado durante los últimos días las quejas en el Elíseo.

París, no obstante, no ha encontrado demasiados apoyos en esta crisis. Dinamarca, de hecho, no entiende la posición tan dura de París. Su primera ministra, Mette Frederiksen, ha dicho que no comparte la posición de Macron y elogió lo hecho por Biden para "reforzar la alianza", en referencia a la OTAN. Quien sí se alió con Francia fue la Comisión Europea, que a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, calificó de "inaceptable" el trato que ha recibido el país galo.