Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana baixa a 54,04 casos per cada 100.000 habitants

Amb aquestes dades, la Comunitat Valenciana se situa com la tercera autonomia amb menor incidència, només per darrere d'Astúries i Castella i Lleó per davall dels 74,19 casos de mitjana nacional.

Per edats, el grup dels menors d'11 anys és el que presenta la incidència més elevada, amb 90,17 casos, seguit del de 20 a 29 anys, amb 52,53 casos. La IA de les persones entre 12 i 19 és de 58,51 i la del grup entre 30 i 39 anys és de 55,95. La de 40-49 se situa en 56,83, la de 50-59 en 45,33, la de 60-69 en 40,98, la de 70-79 en 38,60 i la dels majors de 80 anys en 36,16.

D'altra banda, els hospitals valencians tenen aquest dilluns 203 persones ingressades per coronavirus, 13 menys que ahir, i són 64 els llits d'UCI ocupats, quatre més. En les últimes 24 hores, un total de 26 persones han ingressat als hospitals de la Comunitat i han rebut l'alta 28, d'acord amb les dades del departament que dirigeix Carolina Darias.

Així mateix, la taxa de positivitat a la Comunitat Valenciana ha baixat fins al 5,35% per cent, per damunt de la mitjana de les comunitats autònomes, de 3,84%.