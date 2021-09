World Press Photo 21 enaltirà a València la tasca dels fotoperiodistes durant la pandèmia

D'aquesta manera, continua l'aposta de la Fundació Xirivella Soriano i Doctornopo, organitzadors de la mostra, -que es podrà visitar fins al 7 de novembre- per situar la capital valenciana "en el circuit internacional de la fotografia amb la novena edició del certamen a la ciutat, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València.

La mostra arreplega les fotografies premiades en el certamen que retraten alguns dels fets més significatius de 2020 a tot el món, marcats per la pandèmia de Covid-19, i ofereixen mirades a múltiples realitats del planeta.

La situació sanitària mundial ha determinat el treball dels professionals gràfics, que ha sigut determinant per a informar i traslladar a la ciutadania múltiples realitats sobre la pandèmia, un fet que arreplega la present edició de World Press Photo.

LA PRIMERA ABRAÇADA

De fet, la fotografia guanyadora en la present edició de World Press Photo és 'The First Embrace' (La primera abraçada), del danés Mads Nissen, que mostra a una anciana abraçada a una infermera en una residència de majors en São Paulo, el Brasil.

Per la seua banda, la sèrie guanyadora és 'Habibi', de l'italià Antonio Faccilongo, que retrata el drama familiar darrere de les històries de ciutadans palestins empresonats a Israel.

PRESÈNCIA VALENCIANA

La valenciana Claudia Reig Valera i Barret Cooperativa han sigut seleccionats com un dels millors projectes interactius didàctics de Narrativa Digital pel documental 'Parir en el sigle XXI'. L'obra retrata l'atenció humanitzada al part de cinc dones a l'hospital públic de la Plana de Vila-real, condicionada per la pandèmia de Covid. El projecte de Reig i Barret Cooperativa ha sigut produït per a À Punt Mèdia i RTVE.

A més, altres quatre professionals gràfics espanyols han sigut reconeguts en el certamen. El barceloní Luis Tato, per una fotografia sobre una gran plaga de llagostes en el desert de Kenya; el basc Aitor Garmendia, que retrata la indústria porcina a Espanya; i l'extremeny Jaime Culebras, pel seu treball sobre la reproducció de les granotes de cristall als Andes de l'Equador. A més, l'argentí resident a Barcelona Pablo Tosco, ha sigut guanyador en la categoria de Temes Contemporanis per reflectir la vida d'una dona pescadora i la seua família al Iemen.

L'exposició mostra el resultat de l'edició número 64 del concurs anual World Press Photo, que premia a professionals gràfics que han contribuït amb les millors fotos al periodisme visual i a la narració digital durant l'any passat. El certamen és un referent mundial de compromís amb el periodisme gràfic i la llibertat d'expressió.

Les obres estan organitzades en diferents categories que abasten totes les realitats vitals i els fenòmens socials, culturals, econòmics i naturals. L'exposició presenta imatges individuals i sèries sobre temes contemporanis, medi ambient, notícies generals, projectes a llarg termini, naturalesa, retrats, esports i notícies d'actualitat.

Enguany, 4.315 fotògrafs provinents de 130 països han participat amb 74.470 fotos. Les històries visuals són avaluades en termes de la seua veracitat, imparcialitat i atractiu per un jurat professional independent.