Detingut un farmacèutic acusat de frau a la Seguretat Social i per tindre droga al seu local

En concret, el presumpte autor dels fets facturava tots els fàrmacs a la Seguretat Social malgrat que no els havia dispensat i fins i tot els venia posteriorment a altres clients que es personaven en la farmàcia per a adquirir-los sense recepta, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Els fets es van iniciar després de rebre els agents un avís per part d'una inspectora de Sanitat, adscrita a la Direcció territorial de Sanitat d'Alacant, qui es va personar en una farmàcia situada en el casc antic de la localitat per a realitzar una inspecció rutinària a l'establiment.

Durant la inspecció, va detectar nombroses irregularitats que podrien traspassar l'àmbit administratiu i ser constitutives de delictes, per la qual cosa va alertar la Policia perquè es personara en l'establiment.

De manera immediata, els agents van acudir amb la unitat canina per a realitzar de manera conjunta una altra inspecció, en la qual es van trobar 160 grams de marihuana amagats al magatzem, nombroses joies, així com 56.000 euros en metàl·lic.

Així mateix, es van confiscar una ingent quantitat de medicaments sense cupons precinte, per la qual cosa es va deduir que el farmacèutic podria estar cometent un frau a la Seguretat Social. La Policia va realitzar les propostes de sanció per les irregularitats administratives detectades, en mancar el local de segur obligatori i per incompliment de la normativa sanitària Covid-19.

El 'modus operandi' que presumptament utilitzava el detingut per al frau consistia a arrancar els cupons precinte dels fàrmacs que els prescriuen els sanitaris als malalts crònics i que eren clients habituals de l'establiment, perfectament coneguts pel farmacèutic.

Així aprofitava la circumstància que la targeta sanitària electrònica, des de la seua implantació, no precisa ser mostrada físicament en cada ocasió al farmacèutic per a retirar els medicaments, malgrat que sí és obligatori fer-ho.

D'aquesta manera, sense el coneixement ni consentiment dels seus clients, el detingut facturava tots els fàrmacs malgrat que no els havia dispensat per a posteriorment vendre'ls a altres clients que anaven a la farmàcia per a adquirir-los sense recepta.

Després de realitzar un recompte de tots els fàrmacs, es van comptabilitzar un total de 4.500 caixes, una quantitat que es va valorar posteriorment en 121.000 euros la quantitat que s'hauria defraudat a la Seguretat Social.