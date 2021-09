El alumnado con beca comedor ya dispone de los vales para la adquisición de material escolar

Al igual que ya se hizo en el pasado curso, esta ayuda se concede de forma directa al alumnado becado y son los centros educativos los encargados de hacer llegar a las familias los vales.

En concreto, para este curso, se trata de 644 vales para Educación Infantil y 1.564 para Educación Primaria, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Para las familias en las que los menores no cuenten con beca comedor, en los próximos días se abrirá un período de solicitud, conforme a la convocatoria, solo pendiente de su publicación en el BOPA.

Respecto a las becas comedor y las ayudas a la conciliación, y según los datos que baraja la Fundación de Servicios Sociales, el nivel global de denegaciones es un 18,5% inferior al del pasado año.

"Es un descenso importante", ha explicado la concejala de Bienestar Social, Educación, Infancia y Juventud, Natalia González Peláez, basado en su mayoría en no reunir los requisitos de la convocatoria, bien por superar el nivel de ingresos o no reunir la puntuación social suficiente para la obtención de la beca comedor.

La edil ha recordado que los requisitos y criterios de valoración no han sufrido ninguna modificación con respecto a los del año pasado, y que las familias pueden recurrir si consideran que la valoración no se ha hecho adecuadamente. En este sentido ha añadido que, a día de hoy, el número de recursos presentado no llega a la decena.

González Pélaez ha señalado también que se está ultimando una convocatoria extraordinaria que está previsto se publique en el BOPA la próxima semana, que introduce correctores favorables de acceso a la ayuda a la conciliación, para aquellas familias que, no alcanzando los 21.748'65 euros de ingresos, tampoco la puntuación social establecida en la convocatoria, y se quedan fuera de la ayuda a la conciliación, aún precisándola.

Se trata de un error en la convocatoria, detectado por la propia FMSS, que afecta a unas 50 familias, ya localizadas e informadas de esta convocatoria extraordinaria.

El número de becas comedor concedidas este año fue 2.218 y 272 ayudas a la conciliación. Fueron denegadas 589 y desistidas 106. En el caso de las ayudas para atención temprana, se concedieron 193, se denegaron 143 y 3 fueron desistidas.