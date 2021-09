L'acusat de matar la seua parella a Calp nega el crim: "Jo no he fet res, la trobe a faltar tots els dies"

Així ha assegurat que eren "feliços", que se n'anaven a casar i que no tenia cap motiu per a matar la seua dona. A més, ha assenyalat que no va haver-hi cap discussió prèvia als fets en la vivenda i que no maltractava a la víctima, encara que sí discutien: "Érem antiviolència", s'ha definit.

Durant el juí els agents i mèdics forenses ha explicat que la víctima estava en el sòl recolzada en un costat de l'acusat, que es trobava inconscient amb un ganivet clavat en la part esquerra de l'abdomen.

No obstant açò, l'acusat, que únicament ha contestat a les preguntes formulades per la defensa, sí ha reconegut que van eixir a sopar a un restaurant i que van consumir alcohol, però que una vegada en la vivenda ella se'n va anar al llit i ell es va quedar dormit en el sofà. Posteriorment, ha afegit, es va despertar directament a l'hospital.

Sobre la relació d'ell amb la filla de la víctima ha indicat que era "normal" i que havien fet plans amb ella i el seu nóvio durant la seua estada a Espanya. També ha negat que la morta tinguera problemes econòmics o deutes.

Les acusacions han mantingut la petició de 24 i 25 anys per a l'acusat per un delicte d'assassinat amb agreujants de parentiu i per qüestió de gènere. La Fiscalia ha afegit finalment aquesta circumstància, encara que sense un augment de la pena, en considerar que les proves han acreditat que la víctima patia maltractaments.

"Només estaven ells, no hi ha signes biològics ni proves de la presència d'una altra persona en el moment del succés i ha quedat provat que ell va intentar llevar-se la vida sense èxit", ha conclòs el fiscal.

Igualment, el ministeri públic sosté que també s'ha acreditat que no va haver-hi una baralla prèvia ni que fóra la víctima qui atacara primer i que, encara que l'acusat haguera begut, les seues facultats estigueren tan minvades com para no defendre's d'una possible agressió.

Tant l'acusació popular, exercida per la Generalitat, com la particular que exerceix la filla de la víctima, s'han sumat a les conclusions del fiscal i han insistit que es tracta d'un assassinat per qüestions de gènere.

Per contra, la defensa ha sostingut en la seua intervenció que totes les acusacions s'han fet en funció de "hipòtesi" ja que "ningú sap el que va ocórrer" i ha subratllat que ni la filla ni el nóvio van alertar els serveis d'emergències i van cridar l'ex-marit de la víctima, que resideix a Bèlgica.

"Existia animadversió de la filla cap al seu padrastre, jo plantege que no van avisar emergències o directament a la Policia en descobrir l'ocorregut perquè estaven esperant al fet que es moriren i que pareguera una baralla entre els dos, així de clar", ha declarat la defensa.

De la mateixa manera, ha criticat que s'ha fonamentat l'acusació cap a l'home sobre la base de "dimes i diretes" i la declaració de la filla que portava "cinc anys sense parlar-se amb la seua mare". "Si els agents han declarat que estava molt fosc, no entenc com la filla va poder veure tan ràpid el que havia passat quan va arribar a la vivenda de matinada", ha exposat. També ha recordat que no existeixen parts de lesions ni denúncies prèvies que acrediten els maltractaments.

AUTOLESIÓ

Paral·lelament, els mèdics forenses que van atendre tant a la dona morta com a l'home han confirmat que tots dos havien consumit alcohol i que en el cas de la víctima, només tenia una ferida "profunda", "mortal" i "precisa" al cor, sense signes de violència ni de defensa.

Per la seua banda, l'acusat presentava deu ferides en la part esquerra de l'abdomen i que, encara que eren importants, no eren "vitals". Així mateix, l'home tampoc presentava ferides de força ni de defensa. Els forenses conclouen que la principal hipòtesi és que les ferides de l'acusat van ser per autolesió, mentre que la dona va morir "quasi en l'acte".